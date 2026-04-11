2026年4月6日、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が自身のYouTubeチャンネルを更新。アットコスメトーキョーで春コスメを爆買いする様子を公開した。

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今回アップされた「【2026年】新春発売の商品をアットコスメで爆買い」は、すっぴんで訪れた池田をスタッフのなりしーさんが最短ルートでご案内。『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の収録のため、10時までとタイムリミットを設けての弾丸ショッピングとなった。

まずチェックしたのはSKINFOODのBANANA PDRNシリーズ。「お菓子バナナの匂いじゃなくて、マジバナナなの」とオーガニックバナナの香りに驚きつつ、トナーパッドをセレクト。さらにポテトのシートマスクをその場で顔に貼ったまま2階に上がるという、“パックしながらロケ”で撮影を続行する。もちろん、このポテトのシートマスクも購入した。

2階に移動して注目したのは、DECORTÉの日焼け止め新ラインナップ。毛穴カバーとツヤ感を両立するジェルタイプ「UV コンフォート エアリートランスペアレント」と、乳液のように軽いテクスチャーかつ潤いケアと日焼け止めに特化した「UV コンフォート ウォータリースムース」、肌荒れケアとトーンアップ効果が期待できる「UV コンフォート ブライト」を顔に塗って比較検討し、「UV コンフォート エアリートランスペアレント」と「UV コンフォート ウォータリースムース」をまとめてお買い上げ。「スキンケアの1つ。乳液の代わりくらい」と太鼓判を押していた。

さらに、MAQuillAGEの「エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」を買い物かごに入れ、CANMAKE、Ririmew、Chacott、CipiCipi、numbuzinのアイテムも次々とかごに入れていく。また、dasiqueのシュガーボールブラッシュのかわいさに感動した池田は、Mattへのお土産と自分用に2つ購入していた。

ベースメイク、リップメイクが完成した池田に続いておすすめしたのは、SHISEIDOのチーク「カラー＋グロウ エンハンサー」。万人に似合う色の上に、濃いカラーを重ねるという組み合わせをなりしーさんに提案され、2つとも購入する。「導線が素晴らしすぎる」と導かれたKANEBOでは、パウダーファンデーションをチェック。パウダーファンデーションを長らく使っていないという池田だったが、タッチアップしてみると「お久しぶりって思えないです。いつもの感じに近い」と語って、ブラシとセットで購入を即決。池田が理想にしているという「素肌が綺麗だねと言ってもらえるメイク」が叶うと感じたようだった。さらにそのパウダーファンデーションに合うという、ALLIEの「クロノビューティ フラットスムースフィルターUV」のイエローも購入していた。

タイムリミットが迫る中、「あと7分もある！」と前向きに店内を駆け回り、M・A・CやSUQQU、SK-IIのアイテム、ツール類もチョイス。最終的な購入金額はなんと13万6188円。爆買いを楽しんだ池田は、「何もかもが吹き飛びました」と晴れ晴れとした表情で締めくくっていた。

そんな同動画には「春ものほしい時期だからめっちゃうれしい！！」、「デコルテの日焼け止め気になってたので、めっちゃ参考になりました」、「今回も参考になりすぎて沢山買っちゃいそう」などのコメントが寄せられていた。

（文＝高橋梓）