脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（33）が、笑顔の最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】療養中の清原翔（複数カット）

2013年から、ファッション誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務め、2019年にはNHK連続テレビ小説『なつぞら』に出演するなど、俳優としても活動してきた清原。

活動の幅を広げる中、2020年6月に感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けていた。手術から約2年8カ月後となる2023年2月には、Instagramを更新。

「3回の手術を経て、日々のリハビリを行いながら現在に至っています。当初は思うように動かなかった体に希望が見えはじめており、心身ともに元気であることをご報告させて頂きます」と、自身の状態について明かしていた。

その後は療養中の姿をたびたび投稿しており、俳優の北村匠海（28）、上杉柊平（33）らとの写真やタレントの佐藤栞里（35）らと写る集合ショットなどを公開。

笑顔の最新ショットを披露

2026年4月10日の更新では、「ニューキャップ手に入れた！」とつづり、俳優の長濱ねる（27）らと写る笑顔の最新ショットを披露している。

清原の投稿にファンからは、「キャップお似合いです。きよたんの笑顔は最高」「表情がどんどん豊かになってきていますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）