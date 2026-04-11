中島裕翔＆新木優子、電撃結婚にトレンド入りの反響「作画が同じすぎる」新木の直筆署名も話題「美文字」
【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の中島裕翔（32）と女優の新木優子（32）が2026年4月11日、それぞれの所属事務所を通じて結婚を発表。ファンからは驚きの声が続々と寄せられている。
【写真】中島裕翔＆新木優子、再共演時の凛々しい姿
中島は所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトにて「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とつづった。
また同日、新木も所属事務所・スターダストプロモーションの公式サイトを通じて「この度、新木優子が中島裕翔さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。あわせて公開された文書では「このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました。10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です」と記し「未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」と伝え、直筆の署名を添えている。
映画「僕らのごはんは明日で待ってる」（2017年）で初共演し恋人役を熱演した2人は、その後もフジテレビ系ドラマ「SUITS／スーツ」シリーズ（2018年・2020年）などで共演を重ねていた。突然の発表にX（旧Twitter）上では「中島裕翔」「新木優子」など関連ワードがトレンド入り。さらに、ファンからは「びっくり」「お似合い」「おめでたい」「作画が同じすぎる」「美文字」「人柄出てる」「字綺麗」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中島裕翔＆新木優子、再共演時の凛々しい姿
◆中島裕翔＆新木優子、結婚発表
中島は所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトにて「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とつづった。
◆中島裕翔＆新木優子の結婚発表に反響
映画「僕らのごはんは明日で待ってる」（2017年）で初共演し恋人役を熱演した2人は、その後もフジテレビ系ドラマ「SUITS／スーツ」シリーズ（2018年・2020年）などで共演を重ねていた。突然の発表にX（旧Twitter）上では「中島裕翔」「新木優子」など関連ワードがトレンド入り。さらに、ファンからは「びっくり」「お似合い」「おめでたい」「作画が同じすぎる」「美文字」「人柄出てる」「字綺麗」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】