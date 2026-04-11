お笑い芸人のキンタロー。（44）が10日、自身のインスタグラムを更新。歌手の浜崎あゆみ（47）とのツーショットを披露した。

キンタロー。は浜崎のコンサートにサプライズ出演。あゆのものまねをしている自身とあゆとのツーショットで「みなさん良くみてください 浜崎あゆみ様の顔から首までが私の一面いっぱいの顔面です」とつづり、「正に私の顔のデカさがNonfiction」と自虐。

「浜崎あゆみ様の28周年 2026年4月8日にデビュー28周年 有明アリーナで全国ツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』を開幕されました」としたうえで「そこにキンタロー。奇跡の2頭身バージョンのayuとして 奇跡のカウコン以来の2度目の登場させていただきました」とつづった。

「あゆ様おめでとう御座います 浜崎あゆみ様のインスタにも奇跡の1枚載せていただき ただただ嬉しくて ただただ、はしゃいでいます 歌姫ayuの神対応 リポストさせてください」とした。

この投稿に、ファンからは「すごーい 似てる！！」「最高」「ますます進化してましたね」「りんごちゃんかと思った」「並んだら違うね」「映像で見ると凄くあゆ様なの凄いww」などのコメントが寄せられている。