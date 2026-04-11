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　お笑い芸人のキンタロー。（44）が10日、自身のインスタグラムを更新。歌手の浜崎あゆみ（47）とのツーショットを披露した。

　キンタロー。は浜崎のコンサートにサプライズ出演。あゆのものまねをしている自身とあゆとのツーショットで「みなさん良くみてください　浜崎あゆみ様の顔から首までが私の一面いっぱいの顔面です」とつづり、「正に私の顔のデカさがNonfiction」と自虐。

　「浜崎あゆみ様の28周年　2026年4月8日にデビュー28周年　有明アリーナで全国ツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』を開幕されました」としたうえで「そこにキンタロー。奇跡の2頭身バージョンのayuとして　奇跡のカウコン以来の2度目の登場させていただきました」とつづった。

　「あゆ様おめでとう御座います　浜崎あゆみ様のインスタにも奇跡の1枚載せていただき　ただただ嬉しくて　ただただ、はしゃいでいます　歌姫ayuの神対応　リポストさせてください」とした。

　この投稿に、ファンからは「すごーい　似てる！！」「最高」「ますます進化してましたね」「りんごちゃんかと思った」「並んだら違うね」「映像で見ると凄くあゆ様なの凄いww」などのコメントが寄せられている。