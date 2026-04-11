ロックバンド「HERE」が11日までに公式X（旧ツイッター）を更新。ギターの三橋隼人が15日の公演をもって脱退することを発表した。

「【Gt 三橋隼人についてHEREより大切なお知らせ】」と題して、Xを投稿。「いつもHEREを応援していただき、ありがとうございます。先日お知らせしておりました通り、三橋隼人は4月15日をもって休養期間に入る予定でした。3月公演も休演としながら様子を見てまいりましたが、その後、リハーサルにて本人と話し合いを行い、4月15日の公演をもってバンドを脱退することとなりました」と発表した。

「それぞれの未来や人生を考えた結果、このような決断に至りました」と説明。「何年後、何十年後かに再び同じステージに立つこともあるかもしれません。だからこそその為にも今は、一度それぞれの道をしっかりと歩んでいくことを選びました」と経緯を明かした。

「また、休養期間の発表から内容が変わる形となり、混乱を招いてしまったことをお詫び申し上げます」と謝罪。「今後ともHEREと三橋隼人への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

HEREは2008年結成。現在はボーカルの尾形回帰、ギターの武田将幸、ギターの三橋の3人体制で活動している。過剰なまでのハイテンションなライブパフォーマンスで人気を集めている。