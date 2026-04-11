「news every.」の直川貴博キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。10日のテーマは、「混雑解消に？“手ぶら観光”広がる」です。

■JR各社、GWの予約状況を発表

ゴールデンウィークも近づいてきていますが、JR各社がGWの予約状況を発表しました。

JR6社の新幹線などの指定席は、昨年の同じ時期と比べて11％多い336万席の予約が入っているそうです。

地方などの下りのピークは5月2日、大都市などへの上りのピークは5月5日となっています。

10日は、旅行を手ぶらで快適に過ごせるサービスの話題です。

まずは佐川急便です。「手ぶらSAGAWA」というサービスを提供しているのですが、今週月曜日、京都市の中心地にも新しい拠点ができました。

どういう風に使えるのでしょうか。

まず1つ目は、荷物の一時預かり。サイズによって料金は異なりますが、1つ1000円または1500円で預かってくれるそうです。

そして2つ目は、国内発送。全国への発送もしているということです。

3つ目は、海外発送。インバウンドも増えているので、海外へも発送もできます。

4つ目は、京都駅への配送。こちらは即日1000円で、京都駅へ荷物を届けてくれるということです。

帰りに京都駅でピックアップするという使い方もできます。

■銀行の中に「荷物受付カウンター」で一石二鳥に

では、ここでクイズです。新たな拠点の受付カウンターなのですが、初めての試みとして、意外な場所に設置されています。どこだと思いますか？。

正解は「銀行」でした。

観光地の近くの「三菱UFJ銀行 京都支店」の中にカウンターがあるのですが、旅行中に「現金がなくなった」とか、海外の方だと「日本円がなくなってしまった」という時に、お金を下ろしたり、両替をするついでに荷物を預けることができるという、観光客の利便性を考えた一石二鳥のサービスとなっているそうです。

実は政府も、手ぶら観光を推進していて、旅の快適性を高める重要なテーマになっています。

一部の観光地では、オーバーツーリズムが問題となっていて、大量の荷物を持って移動する観光客の方が混雑に拍車をかけたり、公共交通機関になかなか乗れないといった、移動のしづらさも課題となっています。

手ぶらでのびのびと観光ができれば、訪れる方もですけれども、そこで暮らしている方もうれしいですよね。

そこで、街のみなさんにも、荷物に関するお悩みを聞いてきました。

岡山に帰省

「満員電車だと荷物になる。（他人の）足を踏みそうになって大変。（スーツケースを）前に置くか後ろに置くかうろうろ。2泊だったらリュックにする」

荷物に困る大学生

「（電車の）出口の近くに立たれて、出てくれないことが多くて、降りるのに結構時間がかかったり、降りられないときもある。（Q：降りられない時も？）たまにあった。1〜2回くらい」

観光客だけでなく、お子さんがいる方などは荷物が多くなることもありそうですし、何か1つ物を預けられるだけで、大分違うのではないでしょうか。

■ロッカーに荷物を入れると「ホテルに配送」も

東京都内でも始まっているということで、手ぶら観光を見ていきます。

東京メトロでは、去年5月からスマートロッカー、その名も「東京メトロッカープラス」を、駅に設置しています。ロッカーに荷物を入れると、「ホテルに配送」というのも選ぶことができるそうなんです。

午後2時までに預け入れると、原則午後7時までに都内のおよそ500のホテルまで配送してくれるんです。

お値段はスーツケースサイズで2800円。現在、東京駅や銀座駅など20駅に、このロッカーが設置されているということです。

また、JTBとJR東海がタッグを組んで提供しているのが、新幹線を手ぶらで移動できるというものです。

現在は、東京と京都・新大阪間で使えるサービスですが、例えば東京から京都へ行くとします。出発時に東京駅などで荷物を預けると、当日中に指定した京都のホテルに荷物を届けてくれます。

つまり手ぶらで1日京都を観光したあと、ホテルに荷物がすでに届いているということなんです。

料金は、通常便で荷物1つあたり1万3200円。ターゲットは外国人観光客で、荷物が多いと乗り降りに時間が掛かりますし、手ぶらで移動したいというニーズがあるため、導入したそうです。

■「洋服レンタル」外国人観光客に人気…なぜ？

これまでは、主に荷物を運んでくれるというサービスでしたが、次はもはや荷物を持って行かなくていいかもしれない、というサービスです。

東京や大阪などにおよそ30あるアパートメント型ホテル「ミマル」では、「洋服レンタル」を行っているということなんです。

どのような服が借りられるのか？1人あたりアウター1着、トップス4着程度、ボトムス2着程度がセットになっていて、家族4人分で5万2000円。この料金で最大30日間、レンタルができます。

ちょっとお高めだな、という感覚ではあると思いますが、外国人観光客に人気だそうで、シンガポールの利用者の方は「冬服を持ってなく、購入して持ち込むよりコスパがいい」と話していました。

次の旅行は、荷物から解放されて快適な旅をしてみるのもいいかもしれません。

（4月10日放送『news every.』より）