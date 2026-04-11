中米「ピンポン外交」55周年記念大会が4月10日、北京の首都体育館で開催され、習近平国家主席が祝電を寄せました。記念大会は「同じ球（ボール/地球）で共に進み、調和と共生でウィンウィンを」をテーマに掲げ、500人以上の来賓が出席しました。「中米青少年スポーツ交流シリーズ活動」もこれを機に正式に幕を開けました。

中央宣伝部副部長・中央広播電視総台（CMG）台長の慎海雄氏



中央宣伝部副部長で中央広播電視総台（CMG）の慎海雄台長は祝辞で、「習近平国家主席からの祝電は中米が友好を深め、協力・交流を行う上での重要な指針であり、われわれが中米関係の安定的で健全かつ持続可能な発展に新たに貢献していくことを力強く励ますものとなるだろう」と述べました。

国家体育総局の高志丹局長



国家体育総局の高志丹局長は祝辞で、スポーツは人類共通の言語であり、人々の心の通じ合いと文明の相互学習を促進する懸け橋であると述べました。

中国人民対外友好協会の楊万明会長



中国人民対外友好協会の楊万明会長は祝辞で、民間の友好が国家関係の最も信頼できる基盤であり、人民同士の理解と信頼こそが、困難を乗り越える最強の力であることは歴史と現実が十分に証明していると述べました。

国際卓球連盟（ITTF）のペトラ・ソーリング会長



国際卓球連盟（ITTF）のペトラ・ソーリング会長は、「『ピンポン外交』は世界の卓球史における輝かしい一章であり、『スポーツを通じた対話交流の促進』というモデルを切り開いた」と述べ、「2026年はITTF創設100周年である。われわれは卓球が持つ、人と人をつなぐ価値をさらに広げ、包容力と温かみのある卓球ファミリーの構築に共同で取り組む」とあいさつしました。（提供/CGTN Japanese）