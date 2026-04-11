3つの言葉の空欄を埋めて、正しい日本語を完成させる脳トレクイズです。小さな虫に例えた表現や、歴史上の仕える人、そして物の断片をヒントに、1分以内の正解を目指しましょう！

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、日常的な表現から、時代劇などで耳にする言葉まで、バリエーション豊かな3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

むし□□
□□い
か□□

ヒント：小さな虫や、存在が小さいことを表す時の言葉、歴史ドラマなどで主君に仕える人、そして物が壊れてできた「小さな断片」を思い出してみてください。

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正解：けら

正解は「けら」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「けら」を入れると、次のようになります。

むしけら（虫けら）
けらい（家来）
かけら（欠片・破片）

どれも正しい日本語になりますね。今回は「生き物に関わる表現」「歴史的な役割」「物理的な状態」という異なるジャンルを繋ぐ問題でした。一つの音が持つさまざまな顔を意識することで、脳の柔軟性がさらに鍛えられますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)