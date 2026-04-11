【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 小さな生き物がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、日常的な表現から、時代劇などで耳にする言葉まで、バリエーション豊かな3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
むし□□
□□い
か□□
ヒント：小さな虫や、存在が小さいことを表す時の言葉、歴史ドラマなどで主君に仕える人、そして物が壊れてできた「小さな断片」を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けら」を入れると、次のようになります。
むしけら（虫けら）
けらい（家来）
かけら（欠片・破片）
どれも正しい日本語になりますね。今回は「生き物に関わる表現」「歴史的な役割」「物理的な状態」という異なるジャンルを繋ぐ問題でした。一つの音が持つさまざまな顔を意識することで、脳の柔軟性がさらに鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、日常的な表現から、時代劇などで耳にする言葉まで、バリエーション豊かな3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□い
か□□
ヒント：小さな虫や、存在が小さいことを表す時の言葉、歴史ドラマなどで主君に仕える人、そして物が壊れてできた「小さな断片」を思い出してみてください。
答えを見る
↓
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↓
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正解：けら正解は「けら」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けら」を入れると、次のようになります。
むしけら（虫けら）
けらい（家来）
かけら（欠片・破片）
どれも正しい日本語になりますね。今回は「生き物に関わる表現」「歴史的な役割」「物理的な状態」という異なるジャンルを繋ぐ問題でした。一つの音が持つさまざまな顔を意識することで、脳の柔軟性がさらに鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)