TASCAM（タスカム）が4chポータブルレコーダーの新モデル「DR-40XP」を4月25日に発売します。

ライブや映像制作など幅広く使える

Image: TASCAM

前機種のDR-40Xは、ハンディサイズで4ch録音が可能なレコーダーとして、音楽、動画制作、フィールドレコーディングなどの幅広いジャンルで定番モデルとして人気となっています。しかし、発売は2019年ともう7年も前で、後継機種が求められていました。

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DR-40XPは新たに32ビットフロート録音対応や、高音質なHDDAマイクプリアンプなどの機能を搭載。さらにUSB-C経由でのオーディオインターフェース、最大512GBのmicroSDXCカード対応など、より便利で使いやすくなっています。

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サンプリング周波数は最高96kHzとハイレゾ級。ステレオ収録を実現する A-B/X-Y方式切り替え可能な内蔵コンデンサーマイクのほか、ファンタム電源対応のXLR/TRSコンボ入力を2系統装備。外部の高品位マイクを接続しての録音も楽しめます。ライブ会場や本格的な野外録音でも、プロレベルのサウンド収録ができます。

モバイルバッテリーやACのほか、単3電池×3本でも18時間の駆動が可能。音楽系だけでなく、映像制作の人も持っておくと便利でしょう。参考価格は4万1800円（税込）です。

Source: TASCAM