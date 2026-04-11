アンミカ、全身ZARAコーデの私服ショット披露「旬のナポレオンジャケットを甘辛に」 反響続々「カーキ×ピンク可愛すぎる」「美しい！」
モデルでタレントのアンミカ（54）が9日、自身のインスタグラムを更新。私服ショットを披露し、「今季、旬のナポレオンジャケットを甘辛に全身ZARAでコーデ」と紹介した。
【写真】「カーキ×ピンク可愛すぎる」「美しい！」全身ZARAで決めたアンミカの私服コーデ
「カーキのナポレオンジャケットは、ピンクやイエロー、ブルーやモノトーンとも相性が良い」と解説し、カーキのフリルワンピースにモーヴピンクのシースルートップスを重ねた上級者のレイヤードスタイルに、ナポレオンジャケットを羽織った品格漂う着こなしを披露。
足元は「大きめの黒ハーフブーツでバランスを取って」と、全体のボリュームを調整。肌寒い気温に合わせてピンクカラーのタイツを投入しつつも、重たさを感じさせない軽やかな大人の“甘辛コーデ”を完成させている。
コメント欄には「カーキ×ピンク可愛すぎる」「美しい！」「美脚」「スタイル良すぎ」などの声が寄せられている。
【写真】「カーキ×ピンク可愛すぎる」「美しい！」全身ZARAで決めたアンミカの私服コーデ
「カーキのナポレオンジャケットは、ピンクやイエロー、ブルーやモノトーンとも相性が良い」と解説し、カーキのフリルワンピースにモーヴピンクのシースルートップスを重ねた上級者のレイヤードスタイルに、ナポレオンジャケットを羽織った品格漂う着こなしを披露。
足元は「大きめの黒ハーフブーツでバランスを取って」と、全体のボリュームを調整。肌寒い気温に合わせてピンクカラーのタイツを投入しつつも、重たさを感じさせない軽やかな大人の“甘辛コーデ”を完成させている。
コメント欄には「カーキ×ピンク可愛すぎる」「美しい！」「美脚」「スタイル良すぎ」などの声が寄せられている。