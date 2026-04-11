女優の永作博美が１０日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。映画で共演した当時の子役だった女優と約１２年ぶりに再会したことについて語った。

２０１１年公開の映画「八日目の蝉」で、不倫相手の子どもを誘拐し、自分の娘として育てる女性を演じた永作。その“娘”を演じていたのが当時４歳だった女優の渡邉このみだった。

永作は「ちょっと前かな…会ったんですよ」と２３年に１２年ぶりに再会したことを報告。「このみどうしてるかなあとなって。いろいろ話聞いてたら、前の事務所辞めてるとかいろいろ聞いて、ちょっと心配になっっちゃって…」と、渡邉のインスタグラムにあった仕事用のアドレスに自ら連絡。「『このみ、元気ですか？希和子です』って送ったんです。希和子って役の名前です。『希和子です。分かりますか？』って送ったんです。そしたらすぐ返ってきたんです。『分かります。ホントに永作さんですか？』って返ってきて」と回想した。

続けて「すごかったです。２〜３時間話してたと思うんだけど、２人してずーと泣いてた」と久しぶりの再会を振り返っていた。

Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔が「（渡邉は）今、１９歳ですから。４歳が最後ですもんね？」と聞くと、「『いっぱい話したいことがあったけど会えなかった』って言って。あの時、このときことがあって、これも話したかったとか言って。ずーと延々と話してて」と明かした。