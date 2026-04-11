開催：2026.4.11

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 3 - 7 [ナショナルズ]

MLBの試合が11日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとナショナルズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はアーロン・アシュビー、対するナショナルズの先発投手はジェーク・アービンで試合は開始した。

1回表、2番 カーティス・ミード 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 MIL 0-1 WSH、5番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 MIL 0-2 WSH

1回裏、5番 ジェーク・バウアーズ 6球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 3-2 WSH

7回表、9番 ジェーコブ・ヤング 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 MIL 3-3 WSH

9回表、7番 ルイス・ガルシア 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 MIL 3-4 WSH、8番 ホルビト・ビバス 初球をスクイズ成功でナショナルズ得点 MIL 3-5 WSH、9番 ドルー・ミラス 2球目をスクイズ成功でナショナルズ得点 MIL 3-6 WSH、1番 ジェームズ・ウッド 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 MIL 3-7 WSH

試合は3対7でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのピーター・プランで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブリュワーズのトレバー・メギルで、ここまで0勝2敗3S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 11:36:23 更新