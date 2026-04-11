4月18日(土)午前10時30分から11時25分



【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■リオのカーニバルに29年連続出場！美大出身の「サンバの神」降臨！





都内で出会った女性が「私の神様」と仰ぐのは、サンバダンサー・中島洋二さん。

中島さんは、本場ブラジル・リオのカーニバルに、日本人として29年連続出場しているレジェンドだという。

サンバと言えばきらびやかな衣装と背中の美しい羽飾りだが、なんと神の衣装は、美大出身の腕をいかしてすべて自分で手作り！

高い技術で、女性ダンサーの衣装製作まで手掛けるほど！

そんな神が、意外と知らない「本場リオのカーニバル」の基礎知識を伝授！

さらにサンバに人生を賭けた神は、日本で一体どんな生活を送っているのか？

そして、異国の地で挑戦し続ける神を支え、見守り続けてくれる母への想いとは…？

■スタジオではスペシャルサンバショー開演♪

そして、ヒロミ＆孝太郎も、豪華なサンバ衣装を神体験して意外とノリノリ！？







■大自然の岩壁を素手で登る日本クライミング界のレジェンド！







江戸川区・葛西で出会ったクライミングジム店長にとっての「神様」は平山ユージさん。

アジア人初のクライミングワールドカップ総合優勝を果たした、日本クライミング界の第一人者！

そこで、長年にわたり数々の岩壁を制覇してきた神の伝説的なクライミング映像を一挙紹介！

中でもアメリカ・ヨセミテ国立公園にそびえる一枚岩「エル・キャピタン」で、高さ約900メートルの岩壁から4日もかけて登頂する様子はまさに命がけ！

また、オーストラリアでは113メートルの断崖絶壁で、当時の世界記録に挑戦！

さらに、昔の日本テレビ社屋の外壁を登るという驚きの企画も！

いまなお活躍し続ける神のクライミング映像は必見です！

