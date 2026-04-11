【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは１０日、各地で行われ、右膝を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入っていたカブスの鈴木が復帰し、パイレーツ戦に５番右翼で今季初出場した。

四回に右前打を放って３打数１安打。先発の今永は６回無安打無失点と好投したが、勝ち負けはつかず。チームは０―２で敗れた。ツインズ戦に５番三塁で出たブルージェイズの岡本は４打数無安打。チームは１０―４で勝った。

許した走者は四球の１人のみ

自身の今季初白星はつかめなかったが、カブスの今永は本拠地シカゴのファンにスタンディングオベーションでたたえられた。６回無失点。許した走者は四球の１人という快投だった。

二回二死から四球を与えた後の７番打者には低めに投げ続け、最後は得意とする高めの直球で空振り三振に仕留めた。三回以降はファウルで粘る打者に根負けせず、辛抱強く腕を振った。「ストライクゾーンで勝負しすぎないことが大事。それがうまくいった」。六回を終えて無安打のまま交代したのは１００球に達していたからで、カウンセル監督は「すごくいいピッチングだった」とうなった。

今永と同様に大歓声を受けたのが、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）での右膝のけがから戻った鈴木だ。張り切りすぎてけがをしないように心がけながら、四回には安打を放つなど攻守で元気なプレーを見せた。「（復帰戦で）気持ちが高ぶるところもあった。結果はこれからどんどん出していけたらいい」と鈴木。日本選手２人が投打でチームを引っ張っていく。（平沢祐）