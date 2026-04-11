元KAT-TUNの赤西仁（41）と女優の広瀬アリス（31）が、昨年末にひそかに破局を迎えていたことを「スポーツ報知」が報じた。双方の所属事務所は今回の破局報道に対し、「プライベートに関しては事務所は関知していません」「プライベートは本人に任せております」と回答し、否定していないという。2人についてスポーツ紙記者が明かす。

【写真】マスク越しでもわかる笑顔の広瀬アリスと、大口を開けて笑う赤西仁のラブラブ2ショット。寄り添って歩く姿や、交代で運転する姿なども

「2人の交際は昨年5月に『女性セブン』に報じられました。2人が知り合ったのは昨年2月で、3月ごろから交際をスタートさせたといいます。昨年のゴールデンウィークには都内の繁華街を変装もせずに歩き、左手薬指にはお揃いとみられる指輪が光っていたそうです」

『NEWSポストセブン』も昨年8月に、2人がハワイのスーパーマーケットで親密な様子で買い物を楽しむ姿を報じている。赤西は黒のバケットハットに青みがかったセットアップ、広瀬は黒のブラウスに白いロングスカートというモノトーンコーデだった。

「赤西さんにとってハワイは別荘を所有していたこともあり、前妻である黒木メイサさんや子供たちと過ごした特別な場所です。そんな"第2の故郷"でアリスさんと一緒に過ごしたことに、当時は"本気"を感じたものです」（芸能プロ関係者）

絶好調な仕事の裏で生じた「すれ違い」

海を越えて着実に愛を育んでいるかに見えた2人だが、昨年末には関係を終結させ、周囲にもその旨を伝えているという。芸能プロ関係者は多忙によるすれ違いがあったのではと推測する。

「赤西さんは日本での俳優業を本格化させ、昨年10月配信のNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』での好演が話題を呼びました。さらに秋から冬にかけての全国ツアーに加え、11月には錦戸亮さんとの上海公演も成功させるなど、さらに活動の幅を広げています。

一方の広瀬さんも、12月公開の映画『新解釈・幕末伝』にも出演するなど、常に作品に引っ張りだこの状態でした。何かと海外志向の赤西さんと、撮影で地方に行くことが多い広瀬さんとのあいだで、徐々にすれ違いが生まれていたのが破局の大きな原因ではないかとみられています」（前出・芸能プロ関係者）

そんなすれ違いや心境の変化は、破局前後のSNSの動向にも表れていたのかもしれない。スポーツ紙記者が語る。

「今年1月1日に赤西さんがインスタグラムに載せた時計と、広瀬さんが3月18日にXへ投稿した高級時計が『同じモデルではないか』と、ファンの間で"匂わせ疑惑"が浮上したんです。実際には少し違うモデルだという声もありましたが、指摘が相次いで大きく注目を集めてしまいました。さらに広瀬さんは、その直後の3月22日にもXで"推しの結婚"についての投稿し、物議を醸す事態に発展しています。

彼女の不安定ともとれる行動と、今回の破局報道を受けて、ネット上では《だからSNSで荒れてたの？》《メンタルがおかしいのか》とするような声があがっていました」

さらに、広瀬さんが出演し、2月下旬から放送された『ホットペッパービューティー』のCMを見たファンからは、《痩せてるよね》と彼女を心配する声も上がっていたといいます」

一方の赤西は3月28日放送のテレビ番組『メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブSP』（日本テレビ系）に出演した際、「彼女ほしいな」と発言し、SNSなどで話題になっていた。

破局の真相は定かではないが、ビッグカップルの一挙手一投足にファンの目線が注がれている。