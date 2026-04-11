【マスターズ】第2日

【もっと読む】マスターズ「初出場」からスゴかった松山英樹の異次元ぶり

R・マキロイ（36）は昨年大会のVで4大メジャーを制覇。史上6人目のグランドスラムを達成した瞬間、グリーンに崩れ落ち頭を抱えながら涙した。2014年の「全英オープン」を制してから11年。ソッポを向いてきたオーガスタの魔女がやっとほほ笑んでくれた。史上4人目の連覇がかかる今年は、2位に6打差をつける通算12アンダー首位で3日目に進む。

この日、イーブンパー17位から発進した松山英樹（34）は、通算2アンダー16位。3日目以降の爆発が期待される。

松山はマスターズ以外のメジャーでも、全米オープン2位（17年）、全米プロ4位（16年）、全英6位（13年）など、頂点に手が届きそうな試合があった。

2年前の全米OPも優勝したB・デシャンボー（32）に4打差6位と健闘。米ツアーで11勝を挙げているショットメーカーはまだ34歳だ。

平均ストローク（70.1％）ツアー14位、サンドセーブ率（72％）2位。リカバリー率（73.6％）は堂々の1位。課題のフェアウエーキープ率（58.7％=77位）と平均パット数（28.1=40位）の数字が改善されれば、2つ目のメジャータイトルは近いし、今年2冠目を手にしたとしても不思議ではない。

同じ「2つ目」でも、渋野日向子（27）の米ツアー2勝目はまったく「匂い」がしない。

19年の全英女子に20歳で勝った「スマイルシンデレラ」は今年、米ツアー5年目に入った。優勝どころか、昨年はシード権を失い、奪還を狙う今季も初戦50位、予選落ち2回と復調の兆しが見えない。

今週は、10日開幕の「富士フイルム・スタジオアリス女子ゴルフ」（埼玉・石坂GC）に出場しているが、初日は1バーディー2ボギーの73。首位に8打差の1オーバー57位と出遅れ、最終日を前に姿を消すかもしれない。

スイングを見た小暮博則プロが言う。

「この日の5番パー4の2打目はショートアイアンでグリーンオーバー。9番パー4の2打目はダフってグリーンのはるか手前。両方とも左足下がりのライでした。現在のスイングはフェースがややシャット気味に上がってインサイドアッパーに振る傾向があり、右サイドが高いライからでは距離感が合いにくい。フェースをオープンからクローズに使うイメージに整理すれば、ドローの再現性と距離のコントロールは改善できるはずです」

小暮プロが続ける。

「またパッティングについても、左手の動きがやや止まり気味でショートや右抜けの傾向が出ている。左手の流れをスムーズにすればタッチと方向性は良くなる。いずれも大きな修正ではなく、ポイントを整理すれば戻せる内容です」

ファンは早期復調を待っている。