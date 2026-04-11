オーストラリアのインフルエンサー、テイラ・マディソンが2023年に明かした"ある告白"が、2026年3月末に米大手芸能誌「Us Weekly」で報じられ、再び注目を集めている。会員制サイト「OnlyFans」で最も多く課金していたファンの正体が、13年来の義父だったというのだ。

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セクシーな容姿と豊満なボディで人気を集めるテイラは、副業として「OnlyFans」に参入。成人向け要素の強いコンテンツ、ファンとの積極的な個別対応で登録者を着実に増やしていた。

そのなかに、OnlyFansを始めて間もない頃からついた"太客"がいた。有料投稿はほぼすべて購入し、チップも惜しまない。リクエスト動画も頻繁に依頼し、2カ月間での課金額は2000豪ドル（約22万円）に達していたという。

「身につけている下着を見せてほしい」と毎日のように求められ、「職場のトイレで撮った写真を送って」と依頼されることもあった。アダルトコンテンツの撮影場所については、「バスルームやシャワールームではなく、寝室のベッドや床で」と細かく指定された。

「転機が訪れたのは、その熱心なファンと同じユーザー名のTikTokアカウントがテイラのTikTokのプロフィールをチェックしたこと。テイラの元に閲覧したとの通知が届き、さらに『この人はあなたの携帯電話の連絡先に登録されています』と表示された。

テイラは該当する人物を6人に絞り込み、義父の確証は得られぬまま、『誰だかわかったよ』と当該のファンにメッセージを送信。『ベイビー、誰のこと？ 君の知らない人だよ』と返ってきたものの、テイラは間髪入れずに『私が言う前に、ママに話しておいてね』と返信。その直後、義父からSMSに『ねえ、話せないかな』と連絡が入ったのです」（海外ジャーナリスト）

義父に性行為を見られていた事実

11歳の頃から身近にいた義父が、自分のセクシーコンテンツの最高課金者だった。その事実が発覚した瞬間、テイラの脳裏に浮かんだのは、義父と同居する4歳年下の妹のことだった。

義父は在宅勤務で、同じく妹も自宅で過ごす日々を送っていた。ビーチに通い、ビキニのまま家で過ごすなど無防備な日常で、「義父が家の中に住むプレデターだとわかった瞬間、吐き気がすると同時に妹のことが心配でたまらなくなった」という。

すぐに母親に事実を伝え、母親は義父の弁明を聞くまでもなく離婚を決断。一方の義父は、テイラの電話に出るなり「タイ（テイラの愛称）か、様子を見たかっただけなんだ」と弁解したが、「私の性的な動画に2000ドルも使っておいて、様子見？」とテイラは反論。義父は必死に母への口止めを懇願したというが、「あなたは自分で自分の人生をめちゃくちゃにしたんだよ。言わないわけがないでしょ」と突き放した。

「テイラは、OnlyFansにパートナーとの性行為を配信していたため、義父に見られていた事実に精神的なショックを受けたとか。食事が喉を通らず、眠れなくなり、義父が職場まで来るのではないかと怖くなり、仕事も辞めることに。

それから数カ月後、テイラはこの一件を"注意喚起"としてTikTokで告白。『TikTokの通知がきっかけで、義父が私のOnlyFansのサブスクライバーだと身バレした』と投稿すると、瞬く間に拡散。世界中から『本当の話なのか』と確認するメッセージがさまざまな言語で届きました」（同前）

テイラのInstagramのフォロワー数は一晩で2000人から5万人、OnlyFansのサブスクライバーは200人から1万5000人に跳ね上がった。その週だけで12万5000豪ドル（約1375万円）を稼ぎ、皮肉にも、この"暴露"こそが彼女を一躍トップクリエイターへと押し上げる結果となった。

匿名性は完全ではない

この反響を受け、テイラは豪公共放送局SBSの討論型番組『Sex And Subscribers』に出演。匿名性は完全ではなく、リスクを伴うことを語った。

「オンラインでコンテンツを売買することが身近になった今、親族・知人・雇用主が実は課金者だったと後からわかるケースは、海外メディアで複数報じられています。テイラの一件も典型的なケースです。 『思いもしない人物がサブスクライバーになること』『匿名のはずの課金者が、思わぬ形で身バレすること』その2点において警鐘を鳴らしているといえます」（同前）

テイラの告白は、匿名のオンライン空間と現実が地続きであることを突きつける出来事として、いまなお再び世界中に拡散し続けている。