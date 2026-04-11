カブスの日本人コンビが出揃った。

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WBC準々決勝のベネズエラ戦で右膝を痛めて開幕から負傷者リスト入りしていた鈴木誠也（31）が日本時間11日、本拠地シカゴのリグレー・フィールドでのパイレーツ戦に「3番・DH」で復帰。四回に相手先発右腕ムジンスキーから復帰初安打となる右前打を放ち、3打数1安打。この日は今永昇太（32）が先発し、6回を無安打無失点1四球9奪三振の好投も、打線の援護なく今季初勝利はならなかった。誠也は六回無死一、二塁の好機に空振り三振に倒れ、今永を援護できなかった。

昨季、チーム2位の32本塁打を放った鈴木を欠いていたこともあり、カ軍打線は開幕から低調で、9日終了時のチーム打率.223はメジャー22位。大リーグ公式サイトは10日、昨季のチーム打点王（103）である鈴木の復帰は「打線の起爆剤となる」とした。

2020年以来6年ぶりのナ・リーグ中地区優勝、2年連続ポストシーズン進出を狙うカ軍にとって、打線の復調は不可欠。戦列に復帰した鈴木のパフォーマンスはチームはもちろん、今永の浮沈にも影響しそうだ。

今永の登板時には鈴木が援護するケースが多い

24年にDeNAから今永がポスティング移籍して以来、2人の相性は抜群だ。今永の登板時には鈴木が援護するケースが多く、24年が105打数34安打の打率.324、4本塁打、14打点。昨季は74打数20安打の打率.270、3本塁打、12打点。昨年7月のヤンキース戦では二塁打で出塁すると、次打者ピート・クロウ=アームストロングの遊撃内野安打の際、相手の守備がもたついているのを見逃さず、二塁から一気に生還。これが追加点となり、ヤ軍の強力打線相手に7回2安打1失点と好投した今永に6勝目が付いた。

今季、今永の1試合当たりの援護点は2.5。ボイド（3.5）、カブレラ（3）、ホートン（5）らチームの先発陣と比べて少ない（9日現在）。

鈴木の復帰は今永にとって後押しとなるか。