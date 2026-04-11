【スーパーフォーミュラ】第2戦（決勝・4月5日／モビリティリゾートもてぎ）

【映像】「変わらない」反響呼んだ大物元F1ドライバーの姿（実際の様子）

国内最高峰のスピードを誇るスーパーフォーミュラ（SF）第2戦は、ホンダのお膝元であるモビリティリゾートもてぎで開催された。ポールポジションからスタートした太田格之進（#6 DOCOMO TEAM DANDELION RACING）が、同じホンダ陣営の岩佐歩夢（#15 TEAM MUGEN）らを退け、開幕2連勝となる完璧なポール・トゥ・ウィンを飾った。

レース終了後、優勝ドライバーインタビューを終えたばかりの太田のもとへ、一人のレジェンドが歩み寄った。ホンダ・レーシング（HRC）のエグゼクティブ・アドバイザーを務める佐藤琢磨だ。佐藤は満面の笑みで太田と固い握手を交わすと、そのまま力強く抱擁。若き勝者の走りを称え、歩きながら身振り手振りを交えてレースを振り返る姿が見られた。

F1で日本人最高位タイの3位表彰台に立ち、世界最高峰のレースの一つ「インディ500」を2度制覇。そのいずれもがモータースポーツの聖地インディアナポリスでの快挙という、まさに生ける伝説である佐藤。現在もHRCの要職に就き、若手の育成にも尽力しているが、その佇まいは現役当時と変わらぬ若々しさに溢れている。

レジェンドの登場とF1時代から変わらぬ姿に、ファンからは「琢磨さん！」「佐藤琢磨いるじゃん」「たくま変わらないな」と驚きと歓喜の声が上がった。また、ホンダ・レーシング・スクール（HRS）の鈴鹿校長を務めていることから「校長先生」と親しみを込めて呼ぶファンや、「琢磨もたまにはでてほしい」「F1で表彰台、インディ500 2回優勝、どちらもインディアナポリス」とその輝かしい経歴に改めて注目するコメントも相次いだ。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）