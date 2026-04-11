キム・ジェヨン、『アイドルアイ』は「幸せな時間」 チェ・スヨンとの撮影は「すべての瞬間が楽しかった」 来週、来日ファンミーティング開催
韓国ドラマ『アイドルアイ』で「ゴールドボーイズ」のボーカル ト・ライクを演じ、話題となった俳優のキム・ジェヨン。『悪魔なカノジョは裁判官』や『月水金火木土』など、さまざまな作品に出演し、注目を集めている。また、来週18日には約1年ぶりとなる来日イベント『2026 KIM JAEYEONG Fanmeeting in JAPAN “Jaeyeong ＆ You”』も開催する。
【場面ショット】“セナ”スヨン＆“ライク”キム・ジェヨンのキスシーン
今回、オリコンニュースでは、キム・ジェヨンにインタビューを実施。『アイドルアイ』での役作りやチェ・スヨンとの共演、「ゴールドボーイズ」メンバーとの撮影について、また日本のファンへの想いを語ってもらった。
――『アイドルアイ』ではゴールドボーイズのメンバーで殺人事件の容疑者となってしまう、ト・ライクを演じられました。役作りなどで工夫されたことがあれば教えてください。
ト･ライクは一見冷たく、幼い印象に映るかもしれませんが、内面には子どものような純粋さを持っている人物だと思います。僕はこの人物を「白いキャンバスのような人」だと感じました。好きなことには素直に喜び、辛いときには感情を隠すことができない、とても正直な人です。同時に、誰よりも周囲の人を守りたいと願い、心から自分を信じてくれる人を求めている人物でもあります。僕はト･ライクのこうした姿や感情の変化をうまく表現するために努力しました。
――メン・セナを演じたチェ・スヨンさんとの共演はいかがでしたか？
チェ･スヨンさんは本当にすばらしい俳優だと感じました。実際の活動経験を元にたくさんのアドバイスをくださったことが大きな力になりましたし、演技だけではなく、現場での姿勢や思いやりについても多くを学びました。特に一緒に演技をしていると集中できるようにしてくれる方で、一緒に撮影するすべての瞬間が楽しかったです。
――共演シーンで、印象に残っている場面を教えてください。
特定のシーンというよりも、回を重ねるごとにト･ライクの感情や物語が徐々に深まっていく過程そのものが印象深かったです。感情の流れがとても大きく複雑だったため、毎シーンごとに高い集中力が必要だったんです。すべてのシーンに自分のすべての情熱を注ぎ込んだので、どのシーンも大切に感じています。
――公開されたビハインド映像では、仲むつまじい姿がたくさんありました。撮影現場の雰囲気はいかがでしたか？
撮影現場はいつも明るく、エネルギーに満ちていました。アイデアを共有したり、冗談を言い合いながらコミュニケーションを取る現場で、自然とチームワークも良くなりました。改めて振り返っても、本当に楽しい現場でした。
――野外でのライブシーンの撮影では、実際にファンが見守っているような環境で行われたと思います。いかがでしたか？
撮影前から多くのステージ映像を参考にしながら準備しました。何よりも周囲のサポートがとても大きかったです。チェ･スヨンさんが実際の経験をもとに多くのアドバイスをくれて、ゴールドボーイズのメンバーたちの支えも心強かったです。また、ステージをカッコよく作り上げてくれたスタッフの皆さんのおかげで、緊張せずに無事やり遂げることができました。
――撮影秘話があれば教えてください。
特別なビハインドがあるというよりは、俳優同士で即興的にアイデアを出し合いながらシーンを作り上げていくことが多く、その一つひとつの過程が印象に残っています。
――本作はキム・ジェヨンさんにとって、どのような作品になりましたか？
この作品は私にとって本当に大きな意味を持つものとなりました。俳優としても、個人としても多くのことを学ぶことができた時間だったからです。私にたくさんの楽しさをくれた作品でもあります。すべてのスタッフの皆さんや監督、共演した俳優の方々、そしてチェ･スヨンさんがいてくれたおかげで無事に終えることができ、視聴者の皆さんの応援と愛情のおかげで、より一層幸せな時間となりました。
――今後、演じてみたい、挑戦してみたい役どころがあれば教えてください。
すべての役が大切ですが、機会があれば、より感情が極端な人物や、まったく異なるタイプのキャラクターにも挑戦してみたいです。さまざまなキャラクターを通して、幅広い演技のスペクトラムをお見せしたいです。
――4月には来日ファンミーティングが開催されます。ファンのみなさんに直接会える気持ちはいかがですか？
2024年に日本でファンの皆さんにお会いした思い出は、今でも温かい記憶として残っています。今回もまたお会いできることになり、本当にうれしく、楽しみにしています。より近くで交流できる時間になればと思います。
――最後に日本のファンのみなさんにメッセージをお願いします！
いつも応援してくださり、心から感謝しています。皆さんからの温かい応援や愛を、忘れずに過ごしています。4月に直接お会いできる日を楽しみにしており、これからも良い作品でごあいさつできるよう努力していきます。
■韓国ドラマ『アイドルアイ』配信情報
来日イベントの開催に合わせて、4月18日〜5月17日までABEMAで全話無料配信。
【場面ショット】“セナ”スヨン＆“ライク”キム・ジェヨンのキスシーン
今回、オリコンニュースでは、キム・ジェヨンにインタビューを実施。『アイドルアイ』での役作りやチェ・スヨンとの共演、「ゴールドボーイズ」メンバーとの撮影について、また日本のファンへの想いを語ってもらった。
ト･ライクは一見冷たく、幼い印象に映るかもしれませんが、内面には子どものような純粋さを持っている人物だと思います。僕はこの人物を「白いキャンバスのような人」だと感じました。好きなことには素直に喜び、辛いときには感情を隠すことができない、とても正直な人です。同時に、誰よりも周囲の人を守りたいと願い、心から自分を信じてくれる人を求めている人物でもあります。僕はト･ライクのこうした姿や感情の変化をうまく表現するために努力しました。
――メン・セナを演じたチェ・スヨンさんとの共演はいかがでしたか？
チェ･スヨンさんは本当にすばらしい俳優だと感じました。実際の活動経験を元にたくさんのアドバイスをくださったことが大きな力になりましたし、演技だけではなく、現場での姿勢や思いやりについても多くを学びました。特に一緒に演技をしていると集中できるようにしてくれる方で、一緒に撮影するすべての瞬間が楽しかったです。
――共演シーンで、印象に残っている場面を教えてください。
特定のシーンというよりも、回を重ねるごとにト･ライクの感情や物語が徐々に深まっていく過程そのものが印象深かったです。感情の流れがとても大きく複雑だったため、毎シーンごとに高い集中力が必要だったんです。すべてのシーンに自分のすべての情熱を注ぎ込んだので、どのシーンも大切に感じています。
――公開されたビハインド映像では、仲むつまじい姿がたくさんありました。撮影現場の雰囲気はいかがでしたか？
撮影現場はいつも明るく、エネルギーに満ちていました。アイデアを共有したり、冗談を言い合いながらコミュニケーションを取る現場で、自然とチームワークも良くなりました。改めて振り返っても、本当に楽しい現場でした。
――野外でのライブシーンの撮影では、実際にファンが見守っているような環境で行われたと思います。いかがでしたか？
撮影前から多くのステージ映像を参考にしながら準備しました。何よりも周囲のサポートがとても大きかったです。チェ･スヨンさんが実際の経験をもとに多くのアドバイスをくれて、ゴールドボーイズのメンバーたちの支えも心強かったです。また、ステージをカッコよく作り上げてくれたスタッフの皆さんのおかげで、緊張せずに無事やり遂げることができました。
――撮影秘話があれば教えてください。
特別なビハインドがあるというよりは、俳優同士で即興的にアイデアを出し合いながらシーンを作り上げていくことが多く、その一つひとつの過程が印象に残っています。
――本作はキム・ジェヨンさんにとって、どのような作品になりましたか？
この作品は私にとって本当に大きな意味を持つものとなりました。俳優としても、個人としても多くのことを学ぶことができた時間だったからです。私にたくさんの楽しさをくれた作品でもあります。すべてのスタッフの皆さんや監督、共演した俳優の方々、そしてチェ･スヨンさんがいてくれたおかげで無事に終えることができ、視聴者の皆さんの応援と愛情のおかげで、より一層幸せな時間となりました。
――今後、演じてみたい、挑戦してみたい役どころがあれば教えてください。
すべての役が大切ですが、機会があれば、より感情が極端な人物や、まったく異なるタイプのキャラクターにも挑戦してみたいです。さまざまなキャラクターを通して、幅広い演技のスペクトラムをお見せしたいです。
――4月には来日ファンミーティングが開催されます。ファンのみなさんに直接会える気持ちはいかがですか？
2024年に日本でファンの皆さんにお会いした思い出は、今でも温かい記憶として残っています。今回もまたお会いできることになり、本当にうれしく、楽しみにしています。より近くで交流できる時間になればと思います。
――最後に日本のファンのみなさんにメッセージをお願いします！
いつも応援してくださり、心から感謝しています。皆さんからの温かい応援や愛を、忘れずに過ごしています。4月に直接お会いできる日を楽しみにしており、これからも良い作品でごあいさつできるよう努力していきます。
■韓国ドラマ『アイドルアイ』配信情報
来日イベントの開催に合わせて、4月18日〜5月17日までABEMAで全話無料配信。