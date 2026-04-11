「日本はアジア屈指の強豪チーム」。U-20ベトナム女子の日本人指揮官は、ヤングなでしこをリスペクト。８強で激突「チャンスを活かすための作戦を練る」【U-20女子アジア杯】

「日本はアジア屈指の強豪チーム」。U-20ベトナム女子の日本人指揮官は、ヤングなでしこをリスペクト。８強で激突「チャンスを活かすための作戦を練る」【U-20女子アジア杯】