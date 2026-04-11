「日本はアジア屈指の強豪チーム」。U-20ベトナム女子の日本人指揮官は、ヤングなでしこをリスペクト。８強で激突「チャンスを活かすための作戦を練る」【U-20女子アジア杯】
タイで開催中のU-20女子アジアカップ。上位４チームには、今秋にポーランドで開催されるU-20女子ワールドカップの出場権が与えられる。
グループステージC組を３戦全勝で首位通過した日本は現地４月11日、決勝トーナメントの準々決勝で、A組を３位で突破したベトナムと相まみえる。
対戦国を率いるのは、沖山雅彦監督だ。アジアサッカー連盟（AFC）の公式サイトによれば、58歳の日本人指揮官は「日本はアジア屈指の強豪チーム」と警戒を強める。
「徹底的に分析し、堅固な守備を構築し、限られたチャンスを最大限に活かすための作戦を練る必要がある」
ヤングなでしこの実力をリスペクト。ただ、アドバンテージはある。
「何よりもまず、選手たちの体調を万全に整える必要がある。疲労や精神的な消耗の管理も含めて。日本と比べて一日、多く休養日があるので、それを活用してしっかり準備し、心身ともにリフレッシュして、適切なモチベーションで臨むつもりだ」
一方、日本の井尻明監督は、「時間をかけて対戦相手を分析し、日本サッカーの真髄を見せられるような準備をします」とコメント。「やり方を変えるつもりはありませんし、これまで通り続けます」と意気込んだ。
注目の一戦は、日本時間で11日の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
グループステージC組を３戦全勝で首位通過した日本は現地４月11日、決勝トーナメントの準々決勝で、A組を３位で突破したベトナムと相まみえる。
対戦国を率いるのは、沖山雅彦監督だ。アジアサッカー連盟（AFC）の公式サイトによれば、58歳の日本人指揮官は「日本はアジア屈指の強豪チーム」と警戒を強める。
ヤングなでしこの実力をリスペクト。ただ、アドバンテージはある。
「何よりもまず、選手たちの体調を万全に整える必要がある。疲労や精神的な消耗の管理も含めて。日本と比べて一日、多く休養日があるので、それを活用してしっかり準備し、心身ともにリフレッシュして、適切なモチベーションで臨むつもりだ」
一方、日本の井尻明監督は、「時間をかけて対戦相手を分析し、日本サッカーの真髄を見せられるような準備をします」とコメント。「やり方を変えるつもりはありませんし、これまで通り続けます」と意気込んだ。
注目の一戦は、日本時間で11日の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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