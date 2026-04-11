「絶対あゆじゃないのにあゆなんだよ！」キンタロー。“過去一”のものまね姿に「腹抱えて笑いましたw」
「絶対あゆじゃないのにあゆなんだよ！」キンタロー。“過去一”のものまね姿に「腹抱えて笑いましたw」
お笑い芸人のキンタロー。さんは4月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。新作ものまね姿を披露しました。
【写真】キンタロー。、人気歌手のものまね姿！
「焦ったぁ、ナウのアユかと思った! w」キンタロー。さんは「キンタロー。あゆものまね 過去一の メイク出来栄えになりました 浜崎あゆみさん 祝28周年」とつづり、1枚の写真を投稿。金髪ロングヘアでピンク色のスーツを着用した、歌手・浜崎あゆみさんのものまね姿を披露しています。
コメントでは「あゆじゃない！ 絶対あゆじゃないのにあゆなんだよ！」「アリーナで見てたけどマジそっくりで腹抱えて笑いましたwww」「怒られるか好かれるかの2択で草wwww」「焦ったぁ、ナウのアユかと思った! w」「引田天功さんにも似てます」「こち亀の麗子かと思った」「丸山桂里奈！」「次はパンチくんですね」との声が寄せられています。
「遂に歌姫と奇跡の2ショット」同日の別投稿では、「遂に歌姫と奇跡の2ショット」とつづり、浜崎あゆみさん本人とのツーショットやバックダンサーに囲まれた姿、浜崎あゆみさんと仲がよいお笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんとのツーショットなど、すっかり浜崎さんになりきった姿を多数披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
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