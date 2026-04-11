俳優の中島裕翔（３２）が、俳優の新木優子（３２）と結婚したことを１１日、所属事務所の公式ホームページなどで発表した。

中島は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります。引き続きご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます」とコメントした。

中島は２００４年に入所し、０７年１１月１４日にＨｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰのメンバーとしてＣＤデビューした。２５年８月２８日に同グループを卒業。すらりとした高身長を生かし、モデルや俳優業を中心に活動。特に俳優としては今年だけでもＷＯＷＯＷ「シリウスの反証」、テレビ朝日系「森英恵 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ ｂｅｙｏｎｄ」や、６月開幕の舞台「セールスマンの死」にも出演が決まっている。

新木も日本テレビ系ドラマ「良いこと悪いこと」ではＷ主演するなど俳優として活躍を見せている。

中島と新木は２０１７年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」でのＷ主演が初共演し、フジテレビ系ドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」などでも共演した。