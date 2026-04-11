ベイスターズホームゲームにダース・ベイダー襲来 5・4“スター・ウォーズの日”森川智之が始球式「フォースの力で投げます」
プロ野球・横浜DeNAベイスターズは、5月4日に横浜スタジアムで行われる対広島東洋カープ戦で、特別イベント「STAR WARS GAME」を開催する。
【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告
同日は“スター・ウォーズの日”（May the 4th）にあたり、最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）を記念したコラボ企画。球場にはダース・ベイダーをはじめとする人気キャラクターが来場し、グリーティング（横浜スタジアムYデッキ内）や試合前セレモニーに登場。ビジョン映像や音楽演出も含め、スタジアム全体が“スター・ウォーズ仕様”に染まる。
さらに、ベイスターズファンであり、1999年公開の『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス』以降、オビ＝ワン・ケノービの日本語吹き替えで知られる声優の森川智之の来場も決定。トークショーに加え、公認コスチューム団体によるスター・ウォーズのキャラクターとともにセレモニアルピッチを務める。
森川は「長年愛してやまない横浜DeNAベイスターズのファンとして、この特別な日にマウンドに立てることを心から光栄に思います。スター・ウォーズのフォースとハマスタの熱気が重なり合う瞬間に今から胸が高鳴っています。そして、広島東洋カープの皆さんとファンの方々にも敬意を表します。お互いの力を尽くした好ゲームの中で、スタジアムが一つになることを願っています」とコメント。
「ジェダイ代表としてフォースの力でセレモニアルピッチをします（笑）。フォースと共にあらんことを。そしてナイスゲームを！ May the Force be with you.」と意気込みを語っている。
「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンが「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しむ日。劇中の名せりふ「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを。）」の「May the Force」と「May the 4th（5月4日）」の語呂合わせに由来する。
最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 は、5月22日、日米同時公開。
■特別イベント「STAR WARS GAME」概要
5月4日（祝・月）対広島東洋カープ（試合開始：午後3時）
午後1時頃：森川智之のスペシャルトークショー（横浜スタジアム外周 ライト側芝生エリア 「BAYガーデンステージ」）
午後2時35分頃：森川智之とスター・ウォーズキャラクターによるセレモニアルピッチ（横浜スタジアムグラウンド内）
【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告
同日は“スター・ウォーズの日”（May the 4th）にあたり、最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）を記念したコラボ企画。球場にはダース・ベイダーをはじめとする人気キャラクターが来場し、グリーティング（横浜スタジアムYデッキ内）や試合前セレモニーに登場。ビジョン映像や音楽演出も含め、スタジアム全体が“スター・ウォーズ仕様”に染まる。
森川は「長年愛してやまない横浜DeNAベイスターズのファンとして、この特別な日にマウンドに立てることを心から光栄に思います。スター・ウォーズのフォースとハマスタの熱気が重なり合う瞬間に今から胸が高鳴っています。そして、広島東洋カープの皆さんとファンの方々にも敬意を表します。お互いの力を尽くした好ゲームの中で、スタジアムが一つになることを願っています」とコメント。
「ジェダイ代表としてフォースの力でセレモニアルピッチをします（笑）。フォースと共にあらんことを。そしてナイスゲームを！ May the Force be with you.」と意気込みを語っている。
「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンが「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しむ日。劇中の名せりふ「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを。）」の「May the Force」と「May the 4th（5月4日）」の語呂合わせに由来する。
最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 は、5月22日、日米同時公開。
■特別イベント「STAR WARS GAME」概要
5月4日（祝・月）対広島東洋カープ（試合開始：午後3時）
午後1時頃：森川智之のスペシャルトークショー（横浜スタジアム外周 ライト側芝生エリア 「BAYガーデンステージ」）
午後2時35分頃：森川智之とスター・ウォーズキャラクターによるセレモニアルピッチ（横浜スタジアムグラウンド内）