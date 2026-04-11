FRUITS ZIPPERが、5thシングルCDを7月15日にリリース。また、新曲「ふるっぱれーど」を4月24日に配信リリースする。

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本情報は、デビュー4周年記念日となる4月10日に行われた生配信にて発表されたもの。同配信では、サプライズで登場した“カワイイ神社”に向かってメンバーが手を合わせると、FRUITS ZIPPERと一緒に世界へ“KAWAII”を届けるお手伝いをする精霊“ふるーつちゃん”が登場した。

FRUITS ZIPPERがこれから叶えたい夢として、鎮西寿々歌は「2年連続で紅白歌合戦出場」、櫻井優衣は「日本レコード大賞受賞」、月足天音は「国立競技場でのライブ開催」、仲川瑠夏は「『わたしの一番かわいいところ』以上のヒットソングを出すこと」、松本かれんは「（韓国の音楽番組）M COUNTDOWN出演」、早瀬ノエルは「（世界最大規模の音楽フェス）Coachella出演」、真中まなは「CD売上50万枚」を堂々と掲げ、「絶対に全部叶えたい」とファンにさらなる飛躍を誓った。

アリーナツアー初日に配信される新曲「ふるっぱれーど」は、誰もが持っている“好き”という気持ちや、そのときめきで世界がカラフルなパレードのように動いていく幸せを歌う、FRUITS ZIPPERらしいポジティブなエネルギーを詰め込んだ一曲となっている。

また、アリーナツアーのキービジュアルも公開された。今回のビジュアルは“夢の中の夢”をテーマに、デビュー時のアーティスト写真も手がけたOFBYFOR TOKYOのYUKARIが制作したものとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）