小さくても“肉食獣”な子猫ちゃん！ 差し出された馬肉を見つめる目がキラキラ＆真剣で可愛い

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ミニミニ肉食獣、お肉のウマさに覚醒する』というねこかますさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

2023年1月までで50匹以上の猫を預かり、里親探しと送り出してきた我が家の子猫育成機関・白熱宇宙猫教室。 2023年は次男坊・時雉の他界、縁の深い猫たちの緊急預かり、子猫5匹と2匹の育成と里親探しをこなして何とか乗りきりした。 そして2024年、琥麦が我が家の子になり落ち着いた頃、また新たな子猫たちが保護預かりでやってきました。

投稿者のねこかますさんの膝上でじゃれ合っているのは、保護預かり中の子猫たち。手前の白黒猫がオスの虔燈（けんと）ちゃんで、三毛猫がメスの胡晴（こはる）ちゃんです。

食事とお腹の調子が安定したとのことで、食育としてお肉をあげることに。差し出されたお肉をぱくりと食べる虔燈ちゃんです。

あげているのは生でも安全な新鮮な馬肉。気に入ったのか、お肉をカットする手元を待ちきれないように見ています。

子猫には未知の食べ物ですが、本能で悟ったのか恐ろしく食いつく虔燈ちゃんでした。

一方、同じように馬肉を差し出されても胡晴ちゃんはこの表情。

よく匂いを嗅いでから少しずつ食べています。そこへ虔燈ちゃんがお肉を狙って上から登場。よっぽど気に入ったのですね。ねこかますさんによると、お肉への子猫の反応はこんな風にはっきり分かれるのだとか。

お肉を見つめる虔燈ちゃんの目はキラキラ＆真剣。

食べる表情も一生懸命。そしてとても美味しそうな顔をしています。

食事がしっかりすれば運動能力も伸びるとねこかますさん。硬い床での走り回りが有効なのだとか。運動でお腹が減る→食べる→成長する、となって、食う寝る遊ぶのサイクルが回り始めます。

メンタルの鍛錬としては珍妙なおもちゃで行うとのこと。大きな白いチーズから、黄色のネズミが飛び出してくるオモチャに興味を示す虔燈ちゃん。

慎重な胡晴ちゃんはその様子を遠巻きに見守っています。お肉のときと反応が似ていますね。

対照的な個性ながら仲良しの子猫きょうだい。早めに広い部屋に引っ越しをすることになりました。里親さんの目途が付いたからです。

そうして珍妙親方だというシニア猫の暁璘（しゃおりん）ちゃんの暮らす部屋へやって来た2匹の子猫。

猫としてはあり得ない、初対面からのゼロ距離で接する暁璘ちゃんに「シャー！」と警戒する胡晴ちゃん。

しかし暁璘ちゃんには敵意や警戒などが皆無なことが伝わり、すぐに自分から近付くようになりました。

こうして、先住猫ちゃんとの暮らしという次のステージへ慣れていく子猫たちです。

きょうだいでのじゃれ合い、お肉にがっつく姿、新しいオモチャに恐る恐る近付く様子など、可愛らしい子猫たちの暮らしに興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。

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