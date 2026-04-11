＜速報＞渋野日向子は2ダボで後退 カットラインと4打差でハーフターン
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。今季日本ツアー初戦の渋野日向子は前半で1バーディ・2ダブルボギーと苦しみ、トータル4オーバー・86位タイでハーフターンしている。
【写真】同郷ルーキーは“恩人・日向子ちゃん”と感激ラウンド
前半11番パー4では2打目を大きく右に曲げて、ダブルボギー。前日と同じく16番パー3ではバーディを奪ったものの、直後の17番パー5ではティショットがOBとなり、再びダブルボギーを喫した。予選カットラインとは4打差。後半でバーディラッシュが求められる。トータル7アンダー・単独首位に稲垣那奈子。1打差2位タイに三ヶ島かなと小林光希、2打差4位タイには吉田鈴、吉澤柚月、大出瑞月、ルーキーの倉林紅が続いている。昨年覇者の安田祐香、今季日本初戦の竹田麗央らはトータル4アンダー・8位タイ。2集連続優勝がかかる高橋彩華、小祝さくららはトータル3アンダー・23位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 富士フイルム・スタジオアリスのリーダーボード
「あの一言があったから…」岡山出身ルーキーが“恩人・日向子ちゃん”と感激ラウンド
【写真】ウキウキでヘビを放り投げるシブコ
実感なき新婚生活 桂川有人は小祝さくらとの結婚を自ら報告
ゴルフの祭典「マスターズ」 リーダーボード
【写真】同郷ルーキーは“恩人・日向子ちゃん”と感激ラウンド
前半11番パー4では2打目を大きく右に曲げて、ダブルボギー。前日と同じく16番パー3ではバーディを奪ったものの、直後の17番パー5ではティショットがOBとなり、再びダブルボギーを喫した。予選カットラインとは4打差。後半でバーディラッシュが求められる。トータル7アンダー・単独首位に稲垣那奈子。1打差2位タイに三ヶ島かなと小林光希、2打差4位タイには吉田鈴、吉澤柚月、大出瑞月、ルーキーの倉林紅が続いている。昨年覇者の安田祐香、今季日本初戦の竹田麗央らはトータル4アンダー・8位タイ。2集連続優勝がかかる高橋彩華、小祝さくららはトータル3アンダー・23位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 富士フイルム・スタジオアリスのリーダーボード
「あの一言があったから…」岡山出身ルーキーが“恩人・日向子ちゃん”と感激ラウンド
【写真】ウキウキでヘビを放り投げるシブコ
実感なき新婚生活 桂川有人は小祝さくらとの結婚を自ら報告
ゴルフの祭典「マスターズ」 リーダーボード