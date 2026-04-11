県立新潟北高校と県立豊栄高校が統合し、26年度新たに開校した県立碧高校。入学式では、長岡市出身のシンガーソングライター琴音さんが作詞作曲した新しい校歌も披露され、1期目の新入生が新生活をスタートさせた。

■新潟北高校・豊栄高校が統合 新設『碧高校』に1期生153人が入学

新潟市東区の碧高校。



新潟北高校と豊栄高校が統合し、デザインや健康分野など特色ある学びの場を目指し、26年度開校した。



4月7日に初めての入学式が行われ、記念すべき1期目の新入生153人が緊張した面持ちで出席した。



田邉康彦校長は「碧高校にはまだ完成された当たり前はない。だからこそ、皆さん一人一人の思いや選択、そして挑戦の積み重ねが、この学校の色彩をつくり上げていく。1期生として主体的に行動し、伝統を築いてほしい」と新入生を激励した。

■“新校歌”も披露！シンガーソングライター・琴音さんが作詞作曲

また、新しい校歌も披露。



作詞作曲は長岡市出身のシンガーソングライター・琴音さんが担当し、生徒たちはこれから3年間歌うことになる歌を感慨深そうに聴いていた。



琴音さんは「学校の周りにある自然や地元の風景を思い返しながら楽しんで歌っていただけたら」と話した。

■授業や行事…新たな学校生活に期待「1期生としてふさわしい姿を」

新しい校歌に新しい制服、そして新しい仲間たち。



生徒たちは「学校行事がはっきりとは決まっていない。自分たちがやりたい行事をやりたいようにやれるというのが今後楽しみ」「単位制に期待している。自分で組むのがすごくおもしろそう」「第1期生としてふさわしい姿を残していければいい」と、これから始まる学校生活に期待を寄せていた。



新潟北高校と豊栄高校は在校生が卒業する2年後に幕を下ろし、碧高校へと完全統合する。