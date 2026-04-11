中島裕翔＆新木優子、結婚発表「僕らのごはんは明日で待ってる」「SUITS／スーツ」で共演【全文】
【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の中島裕翔（32）が4月11日、所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTを通じて、女優の新木優子（32）と結婚したことを発表した。
【写真】中島裕翔が披露した自己分析チャート
中島は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とし「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と伝えた。
また新木も所属事務所・スターダストプロモーションの公式サイトにて、中島との結婚を発表。「これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ、「10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です」と周囲への感謝をつづった。そして「未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」とし、直筆署名で締めた。
1993年8月10日生まれ、東京都出身。Hey! Say! JUMPの元メンバー。ファッション誌「FINEBOYS」（日之出出版）や「MEN’S NON-NO」（集英社）のモデルとしても長年活躍してきた。俳優としては2014年にフジテレビ系「水球ヤンキース」でドラマ単独初主演。新木との共演作である映画「僕らのごはんは明日で待ってる」（2017年）、フジテレビ系ドラマ「SUITS／スーツ」シリーズなど話題作への出演が絶えない。
1993年12月15日生まれ、東京都出身。スカウトをきっかけに2008年デビュー。2015年にゼクシィ8代目CMガールに選ばれ、 注目を集める。ファッション誌「non-no」の専属モデルを8年間務め、2021年にはベストジーニストを初受賞。自身幅広い世代からの支持を集めており、2020年よりDIORのジャパンアンバサダーを務めている。（modelpress編集部）
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。
互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。
これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります。
引き続きご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。
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◆中島裕翔、新木優子と結婚
中島は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とし「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と伝えた。
◆中島裕翔プロフィール
1993年8月10日生まれ、東京都出身。Hey! Say! JUMPの元メンバー。ファッション誌「FINEBOYS」（日之出出版）や「MEN’S NON-NO」（集英社）のモデルとしても長年活躍してきた。俳優としては2014年にフジテレビ系「水球ヤンキース」でドラマ単独初主演。新木との共演作である映画「僕らのごはんは明日で待ってる」（2017年）、フジテレビ系ドラマ「SUITS／スーツ」シリーズなど話題作への出演が絶えない。
◆新木優子プロフィール
1993年12月15日生まれ、東京都出身。スカウトをきっかけに2008年デビュー。2015年にゼクシィ8代目CMガールに選ばれ、 注目を集める。ファッション誌「non-no」の専属モデルを8年間務め、2021年にはベストジーニストを初受賞。自身幅広い世代からの支持を集めており、2020年よりDIORのジャパンアンバサダーを務めている。（modelpress編集部）
◆全文
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。
互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。
これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります。
引き続きご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。
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