織田信成「高校生長男の為の初お弁当作り」色彩豊かな手料理に反響「食欲そそる」「ボリューム満点」
【モデルプレス＝2026/04/11】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校生長男のために作ったお弁当を公開した。
【写真】39歳五輪選手「食欲そそる」卵焼き・ウインナー…長男への初弁当
織田は「高校生長男の為の初お弁当作り！」と記し、写真を投稿。ご飯の上に昆布の佃煮を乗せ、揚げ物や卵焼き、ウインナー、ほうれん草とベーコンの炒め物のお弁当を披露した。「成功→卵焼き 失敗→ノンフライヤーで揚げ物に油シュッシュするの忘れてた。あともうちょい緑足したい」と、自作のお弁当に対し向上心を覗かせている。
この投稿には「素敵なパパですね」「食欲そそる」「ボリューム満点」「これぞお弁当」「息子さん嬉しいだろうな」「好きなものばかり」「卵焼き綺麗ですね」などと反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】39歳五輪選手「食欲そそる」卵焼き・ウインナー…長男への初弁当
◆織田信成「高校生長男の為の初お弁当作り！」報告
織田は「高校生長男の為の初お弁当作り！」と記し、写真を投稿。ご飯の上に昆布の佃煮を乗せ、揚げ物や卵焼き、ウインナー、ほうれん草とベーコンの炒め物のお弁当を披露した。「成功→卵焼き 失敗→ノンフライヤーで揚げ物に油シュッシュするの忘れてた。あともうちょい緑足したい」と、自作のお弁当に対し向上心を覗かせている。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿には「素敵なパパですね」「食欲そそる」「ボリューム満点」「これぞお弁当」「息子さん嬉しいだろうな」「好きなものばかり」「卵焼き綺麗ですね」などと反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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