◆米大リーグ マリナーズ―アストロズ（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

アストロズの今井達也投手が１０日（日本時間１１日）、敵地のマリナーズ戦でメジャー３試合目の先発登板。立ち上がりから大乱調で初回に降板した。

直球の制球に苦しみ、先頭のクロフォードと昨季２冠王ローリーに連続四球を与え、無死一、二塁のピンチを招いた。３番ロドリゲスは遊撃内野安打で無死満塁。４番ネイラーに対しては暴投で先取点を献上した。ネイラーにも四球で再び無死満塁とされ、５番アロザレーナには押し出し死球で２点目。レイリーは二ゴロに打ち取ったが、３点目を失った。７番ヤングに４つ目の四球を与えたところで降板した。

緊急登板した２番手オカートが後続を封じ、今井は１／３回１安打３失点４四球１死球、防御率７・２７となった。３７球を投げ、ストライクは半数以下の１７球だった。

３月２９日のデビュー戦（対エンゼルス）で力負けしないように「若干怖さというか、力任せに投げてしまった」と３回途中４失点で途中降板。この反省から４日（同５日）、敵地のアスレチックス戦で「速い球を投げるというより、まずしっかりストライクゾーンに直球も変化球も投げることが大事だと思った」と６回途中３安打無失点と好投し、メジャー初勝利を挙げた。

この日は球場前でマリナーズのイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝の米野球殿堂入りを記念した彫像の除幕式が開催された。象徴的なバットを立てる打席ルーチンがモチーフ。イチロー氏が、Ｋ・グリフィーＪｒ氏、Ｅ・マルチネス・コーチの両レジェンドとともに覆っていた布を引っ張ると、バットが手元からポッキリと曲がっていた。イチロー氏は指をさして笑っていた。

シアトルタイムズ紙のジュード記者のＸによるとイチロー氏は「まさかここでもマリアノ（リベラ）にバットを折られるとは思わなかった」とヤンキースの元守護神リベラの宝刀カットボールに対し、バットを折られた場面を引き合いに出して笑いを誘った。この彫像をモチーフとした人形がこの日の入場者プレゼントで配布されたが、球団はバットの折れた人形のセルフパロディー写真を球団公式インスタグラムに投稿していた。