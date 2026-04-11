◆米大リーグ ブルージェイズ１０―４ツインズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１０日（日本時間１１日）、ツインズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打だった。メジャーデビュー後初の２戦連続無安打となったが、チームは逆転勝ちで２連勝を飾った。

まずは３点を追う２回先頭で打席へ。カウント１―２からの５球目、先発右腕のウッズリチャードソンが投じた外角直球に反応したが二飛に倒れた。３点を追う４回無死二塁での２打席目もカウント１―２から再び二飛。好機で快音は響かなかった。

３打席目は５回２死。フルカウントから変化球に食らいついた。やや泳ぎながら捉えたライナー性の当たりは遊直。Ｈランプはともらなかった。７回１死二塁の第４打席は左飛に倒れた。

序盤は苦しい展開だった。先発の初回にツインズのジェファーズに３ランを被弾。いきなり３点のビハインドを背負うことになった。

それでも、４点を追う４回にブルージェイズ打線がつながった。サンチェスの右中間への適時二塁打で反撃を開始すると、止まらない。バレンズエラの２ランなどでこの回一挙５得点。逆転に成功した。その後も追加点を奪い、リードを広げた。

開幕３連勝を飾ってからはチームは打線が低調。故障離脱する選手も相次ぎ、一時は６連敗を喫するなど苦しんでいたが、底を打ったように打線が爆発した。２戦連続の逆転勝ちで２連勝。昨季のア・リーグ王者が本領を発揮し始めた。