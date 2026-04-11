◇ア・リーグ アストロズ―マリナーズ（2026年4月10日 シアトル）

アストロズの今井達也投手（27）が10日（日本時間11日）、敵地でのマリナーズ戦に先発。初回から四死球を連発する大乱調で、1死しか奪うことができずに降板した。1/3回を3失点で防御率は7.27となった。

立ち上がりからフォームのバランスと制球力を欠いた。初回、先頭のクロフォードに四球を与えると続くローリーにも連続四球で無死一、二塁のピンチを招いた。3番・ロドリゲスに内野安打を許して満塁とすると、自身の暴投で先制点を献上。無死二、三塁から連続四死球で2点目を失った。

立ち直ることはできなかった。さらに無死満塁からレイリーの二ゴロで3点目を失うと、7番・ヤングにも四球を与えてまたも満塁のピンチ。ベンチからエスパーダ監督が飛び出し、交代を告げられた。

試合前にはマリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の功績を称えた銅像の除幕式が本拠地Tモバイル・パーク前で開催された。今井はグラウンドでイチロー氏にあいさつし、会話で笑顔を見せるなど、リラックスムードで試合に臨んだ。

移籍後2試合目の登板となった前回4日（日本時間5日）のアスレチックス戦でメジャー初勝利をマークした。5回2/3を3安打無失点、毎回9三振を奪う快投。最速96.1マイル（約154.7キロ）の直球と特徴的なジャイロ回転のスライダーを効果的に使用し、相手打線を手玉に取った。試合後はクラブハウスで祝福のビールシャワーを浴び「シャンパンファイトみたい」と喜びに浸った。流れをつかんで臨んだ3試合目の登板。まさかの試練が待ち受けていた。