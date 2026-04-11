実業家・りゅうせいに対し、夫の不倫で離婚＆6000万の借金を背負ったエリナが真っ直ぐな好意を伝えたものの、りゅうせいは鮮やかなトーク術でこれを回避。スタジオのひろゆきや真木よう子も「上手い」と唸る“大人の振り方”が披露された。

【映像】てんちむの“元カレ”に振られる美人シンママ（実際の映像）

4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

りゅうせいは最近三崎優太（青汁王子）と結婚したタレント・YouTuberのてんちむとコラボやデート企画を多数行っており、桑田は彼女を「推し」と公言、恋愛感情を匂わせるデート動画などから“付き合ってる”などの噂が飛び交うなど、注目を浴びた人物としても話題となっている。

「1番に誘いたかった」とエリナから告げられたりゅうせいは、笑顔ながらも「俺1個だけ…多分ね、エリナちゃん半分入ってると思ったほうがよくて。エリナちゃんの人格の半分ぐらいはちょっと感じるんだよね。だからあんま良くない気がするんだよ」と、似た者同士であることを理由に距離を置く。

自身を感情の起伏が激しいと明かしエリナもそっちのタイプだと示唆。「自分はハリネズミなんだけどそれやめたいの。なんか抱きしめてほしいのに、めちゃくちゃトゲぶっしゃーみたいな」と諭すように語り、「ありがとう、呼んでくれて。ただもしかしたらハリネズミ同士もあるかもね」とさっぱりとその場を後にした。スタジオのひろゆきは「上手い振り方をしますね」と感心。玉城ティナも「さっぱりしてるな」と絶賛していた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。