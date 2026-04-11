ABEMAで4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり生放送される特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、オリジナルバラエティ番組『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』を放送する。参加芸人にアンケートインタビューを敢行し、本日はチームチャンピオン・チームマセキのインタビューをお届けする。

【視聴ページ】『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』

このたび特別番組『30時間限界突破フェス』の2日目となる4月12日（日）午後1時より放送する『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、芸人たちが“36時間一睡もせず”にお笑いに挑む前代未聞のバラエティ番組。果たして、芸人は“極限状態”でも面白くあり続けられるのか？そして、36時間前と後で、芸人の面白さはどう変化するのか、そのリアルを余すことなく映し出す。

検証には、鬼越トマホーク、フルーツポンチ・村上健志、三四郎、ラブレターズ、カカロニ・栗谷、リンダカラー∞ ・Den、や団・ロングサイズ伊藤ら、総勢24名の芸人が参加。チーム吉本、チームマセキ、チームものまね、チームチャンピオン、チーム金、チームキャラと、多彩なメンバーが6チームに分かれ、賞金300万円をかけたチーム戦を繰り広げる。

◆チーム吉本

植田紫帆（オダウエダ）、鬼越トマホーク、村上健志（フルーツポンチ）

◆チームマセキ

三四郎、ハンジロウ

◆チームものまね

R藤本、兼光タカシ、JP、田島直弥（アイデンティティ）

◆チームチャンピオン

河本太（ウエストランド）、友田オレ、ラブレターズ

◆チーム金

大原優一（ダンビラムーチョ）、栗谷（カカロニ）、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、ロングサイズ伊藤（や団）

◆チームキャラ

Den（リンダカラー∞）、ネコニスズ、ワタリ119

◆チームチャンピオン

―意気込み・今の気持ちを教えてください

河本太（ウエストランド）：友達ばかりで楽しいし、まとまったお金をもらえるから頑張ります。引越資金にしたい。

友田オレ：寝た者から脱落していく。まさに現代社会を風刺したような強烈な企画。最後まで残り、時代の覇者となります。

溜口佑太朗（ラブレターズ）：今朝は早朝6時に1歳半の子供に起こされ、そこから朝ごはんを作り、昼は入り時間ギリギリまで公園でたくさん遊んだので、体力ゲージがほぼ無しで、不安しかないです。天国から地獄につき落とされた気分ですが、300万円とって、終わったらそのまま保育園のお迎えに行こうと思います。

塚本直毅（ラブレターズ）：学生時代にオールで遊ぶ経験をしてこなかったので、一世一代の徹夜目指して頑張ります。

―36時間起き続ける必勝法は？

河本：娘の事を考えるとがんばれる。

友田：2年前まで大学生として“オール”をしてきたので、経験を生かして耐えます。

溜口：キングオブコント優勝した直後、ほぼ寝ずの状態で現場に行っていたので、あの時の高揚感を呼び覚ます！あとはテレビではあまり見ないくらい、なぐってもらう。

塚本：胃が荒れるまで苦手なブラックコーヒーを飲む。

―限界突破したい、10年後の野望は？

河本：欲を言えばもう少し仕事が増える。

友田：2〜3人の子を持ち、自然の近くで暮らす！

溜口：コント師として、おとなしいイメージがあるのでここで限界突破して、多くの人に別の顔を見てもらいたい！あと身長が5cmアップ！

塚本：免許をとってマイカー通勤したい。



◆チームマセキ

―意気込み・今の気持ちを教えてください

相田周二（三四郎）：『THE SECOND』で負けた後のハンジロウを賞金とって少しでも労いたいです。

小宮浩信（三四郎）：悪魔！鬼畜！人でなし！！

しゅうごパーク（ハンジロウ）：『THE SECOND』で負けて悔しさしかない中で始まったので、ここで賞金をモチベーションにがんばります。

たーにー（ハンジロウ）：一番お金のないコンビなので意地でがんばります。カレー屋を副業でやってるんですが、この企画で味が変わってしまいそうで怖いです。

―36時間起き続ける必勝法は？

相田：毎週深夜ラジオをやっているのでその感覚を脳内でループさせて起き続ける。

小宮：チーム内で声がけ。めしを食べない！

しゅうごパーク：娘の顔を思い浮かべてがんばる。

たーにー：風呂に入らない、虫歯を刺激して目覚める、ガムを溶かすくらいかむ

―限界突破したい、10年後の野望は？

相田：ジジイ貫録漫才師になる

小宮：痛風です。

しゅうごパーク：都営住宅、脱出

たーにー：『THE SECOND』優勝、痛風を薬飲まずに完治

『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、4月12日（日）午後1時より放送。どうぞお楽しみに。