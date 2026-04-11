三四郎・小宮、ABEMAに「悪魔！鬼畜！人でなし！」 ″36時間不眠″お笑いバトルの過酷さに恨み節炸裂
ABEMAで4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり生放送される特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、オリジナルバラエティ番組『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』を放送する。参加芸人にアンケートインタビューを敢行し、本日はチームチャンピオン・チームマセキのインタビューをお届けする。
このたび特別番組『30時間限界突破フェス』の2日目となる4月12日（日）午後1時より放送する『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、芸人たちが“36時間一睡もせず”にお笑いに挑む前代未聞のバラエティ番組。果たして、芸人は“極限状態”でも面白くあり続けられるのか？そして、36時間前と後で、芸人の面白さはどう変化するのか、そのリアルを余すことなく映し出す。
検証には、鬼越トマホーク、フルーツポンチ・村上健志、三四郎、ラブレターズ、カカロニ・栗谷、リンダカラー∞ ・Den、や団・ロングサイズ伊藤ら、総勢24名の芸人が参加。チーム吉本、チームマセキ、チームものまね、チームチャンピオン、チーム金、チームキャラと、多彩なメンバーが6チームに分かれ、賞金300万円をかけたチーム戦を繰り広げる。
◆チーム吉本
植田紫帆（オダウエダ）、鬼越トマホーク、村上健志（フルーツポンチ）
◆チームマセキ
三四郎、ハンジロウ
◆チームものまね
R藤本、兼光タカシ、JP、田島直弥（アイデンティティ）
◆チームチャンピオン
河本太（ウエストランド）、友田オレ、ラブレターズ
◆チーム金
大原優一（ダンビラムーチョ）、栗谷（カカロニ）、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、ロングサイズ伊藤（や団）
◆チームキャラ
Den（リンダカラー∞）、ネコニスズ、ワタリ119
◆チームチャンピオン
―意気込み・今の気持ちを教えてください
河本太（ウエストランド）：友達ばかりで楽しいし、まとまったお金をもらえるから頑張ります。引越資金にしたい。
友田オレ：寝た者から脱落していく。まさに現代社会を風刺したような強烈な企画。最後まで残り、時代の覇者となります。
溜口佑太朗（ラブレターズ）：今朝は早朝6時に1歳半の子供に起こされ、そこから朝ごはんを作り、昼は入り時間ギリギリまで公園でたくさん遊んだので、体力ゲージがほぼ無しで、不安しかないです。天国から地獄につき落とされた気分ですが、300万円とって、終わったらそのまま保育園のお迎えに行こうと思います。
塚本直毅（ラブレターズ）：学生時代にオールで遊ぶ経験をしてこなかったので、一世一代の徹夜目指して頑張ります。
―36時間起き続ける必勝法は？
河本：娘の事を考えるとがんばれる。
友田：2年前まで大学生として“オール”をしてきたので、経験を生かして耐えます。
溜口：キングオブコント優勝した直後、ほぼ寝ずの状態で現場に行っていたので、あの時の高揚感を呼び覚ます！あとはテレビではあまり見ないくらい、なぐってもらう。
塚本：胃が荒れるまで苦手なブラックコーヒーを飲む。
―限界突破したい、10年後の野望は？
河本：欲を言えばもう少し仕事が増える。
友田：2〜3人の子を持ち、自然の近くで暮らす！
溜口：コント師として、おとなしいイメージがあるのでここで限界突破して、多くの人に別の顔を見てもらいたい！あと身長が5cmアップ！
塚本：免許をとってマイカー通勤したい。
◆チームマセキ
―意気込み・今の気持ちを教えてください
相田周二（三四郎）：『THE SECOND』で負けた後のハンジロウを賞金とって少しでも労いたいです。
小宮浩信（三四郎）：悪魔！鬼畜！人でなし！！
しゅうごパーク（ハンジロウ）：『THE SECOND』で負けて悔しさしかない中で始まったので、ここで賞金をモチベーションにがんばります。
たーにー（ハンジロウ）：一番お金のないコンビなので意地でがんばります。カレー屋を副業でやってるんですが、この企画で味が変わってしまいそうで怖いです。
―36時間起き続ける必勝法は？
相田：毎週深夜ラジオをやっているのでその感覚を脳内でループさせて起き続ける。
小宮：チーム内で声がけ。めしを食べない！
しゅうごパーク：娘の顔を思い浮かべてがんばる。
たーにー：風呂に入らない、虫歯を刺激して目覚める、ガムを溶かすくらいかむ
―限界突破したい、10年後の野望は？
相田：ジジイ貫録漫才師になる
小宮：痛風です。
しゅうごパーク：都営住宅、脱出
たーにー：『THE SECOND』優勝、痛風を薬飲まずに完治
『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、4月12日（日）午後1時より放送。どうぞお楽しみに。