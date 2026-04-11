俳優の中島裕翔（32）が11日、女優の新木優子（32）との結婚を発表した。今年に入り、芸能界の結婚発表が相次いでいる。

中島は「この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とコメントした。新木も結婚を報告し、「未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」と決意を新たにした。

2026年の芸能界は、1月から結婚報告が相次いでいる。元旦には女優・長澤まさみが映画監督・福永壮志氏との結婚を電撃発表。同日には俳優・本郷奏多が一般女性と、人気アニメ「チェンソーマン」のマキマ役などで知られる声優の楠木ともりも学生時代から交際していたという一般男性との結婚を報告。女優の南沢奈央もタップダンサーの安達雄基との結婚を発表した。

同7日に、SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規が結婚会見を行った。同31日放送のCSフジテレビONEの特番「ケンドーコバヤシの重大発表！」では、お笑いタレントのケンドーコバヤシが昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表した。

2月10日には俳優の神木隆之介が所属事務所公式サイトを通じ、一般女性との結婚を発表した。その翌日11日にも、俳優の神尾楓珠と「欅坂46」元メンバーで女優の平手友梨奈が双方のSNSを通じて結婚を電撃発表した。

今月は5日に、女性4人組アイドル「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏がSNSを通じて一般男性との結婚を発表。同25日には、お笑いタレント・もう中学生が自身のSNSで女優・モデルの恵理との結婚を公表した。

先月29日には女優の篠田麻里子が再婚を発表。今月2日には 女優の内田有紀が元俳優で自身のマネジャーを務めている柏原崇氏との再婚を発表した。