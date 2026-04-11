開催：2026.4.11

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 2 - 0 [Wソックス]

MLBの試合が11日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとWソックスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はクリス・バビク、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。

4回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 1-0 CWS

7回裏、5番 カーター・ジェンセン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 2-0 CWS

試合は2対0でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのクリス・バビクで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はWソックスのデービス・マーティンで、ここまで2勝1敗0S。ロイヤルズのエルセグにセーブがつき、0勝0敗4Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.178となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 10:42:15 更新