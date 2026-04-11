2026年4月11日（土） MLB ロイヤルズ vs Wソックス 試合結果
開催：2026.4.11
会場：カウフマン・スタジアム
結果：[ロイヤルズ] 2 - 0 [Wソックス]
MLBの試合が11日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとWソックスが対戦した。
ロイヤルズの先発投手はクリス・バビク、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。
4回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 1-0 CWS
7回裏、5番 カーター・ジェンセン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 2-0 CWS
試合は2対0でロイヤルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はロイヤルズのクリス・バビクで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はWソックスのデービス・マーティンで、ここまで2勝1敗0S。ロイヤルズのエルセグにセーブがつき、0勝0敗4Sとなっている。
なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.178となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-11 10:42:15 更新