開催：2026.4.11

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 5 - 3 [ヤンキース]

MLBの試合が11日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとヤンキースが対戦した。

レイズの先発投手はスティーブン・マッツ、対するヤンキースの先発投手はルイス・ヒルで試合は開始した。

1回表、3番 コディ・ベリンジャー 5球目を打ってライトへの犠牲フライでヤンキース得点 TB 0-1 NYY、5番 アメド・ロサリオ 4球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでヤンキース得点 TB 0-2 NYY

1回裏、4番 ヤンディ・ディアス 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 2-2 NYY

2回裏、1番 チャンドラー・シンプソン 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 TB 3-2 NYY

6回裏、1番 チャンドラー・シンプソン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 4-2 NYY、3番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 TB 5-2 NYY

8回表、1番 ベン・ライス 4球目を打ってセンターへのホームランでヤンキース得点 TB 5-3 NYY

試合は5対3でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのスティーブン・マッツで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はヤンキースのルイス・ヒルで、ここまで0勝1敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 10:52:15 更新