【NBA試合速報】2026年4月11日（土） インディアナ・ペイサーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
インディアナ・ペイサーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
日付：2026年4月11日（土）
開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）
最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 94 - 105 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
NBAのインディアナ・ペイサーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし21-28で終了する。
第2クォーターは両チーム譲らず51-58で終了する。
第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び77-89で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにインディアナ・ペイサーズがリードし94-105で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-11 11:05:10 更新