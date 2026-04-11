インディアナ・ペイサーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2026年4月11日（土）

開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）

最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 94 - 105 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのインディアナ・ペイサーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし21-28で終了する。

第2クォーターは両チーム譲らず51-58で終了する。

第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び77-89で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにインディアナ・ペイサーズがリードし94-105で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 11:05:10 更新