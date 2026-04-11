【闘病】「今すぐ入院して！」異常すぎる数値に医師も慌てた… 命に関わる『骨の感染症』

大腿骨骨折の手術後、左膝裏の激痛と40度の高熱に襲われたえむさん（仮称）。「風邪」や「疲労」と思い過ごすうちに歩行困難となり、かかりつけ医で発覚した炎症反応（CRP）は驚異の37.0でした。命の危険もある「術後感染による骨髄炎」と診断され、即日救命センターへ。コロナ禍で家族に会えない孤独の中、クリスマスイブの誕生日や年末年始を病室で過ごし、1カ月半で4回もの手術を乗り越えた壮絶な闘いと、心を繋ぎ止めた医療スタッフとの絆を紹介します。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2024年2月取材。

体験者プロフィール：

えむ（仮称）

新潟県在住の19歳。たくさんの病気と闘いながら臨床心理士になるため大学で心理学を学んでいる。高校2年生の夏に事故により骨折・手術の後、術後感染から骨髄炎を発症。1ヶ月半に4度の手術や苦しい点滴の副作用に耐えながらの入院治療を終え、今は発症前とほぼ同じように日常生活を送っている。

記事監修医師：

柏木 悠吾（医療法人社団橘会橘病院）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

「今すぐ入院、明日手術」

編集部

最初に不調や違和感を感じたのはいつですか？ どういった状況だったのでしょうか？

えむさん

当時、事故に遭い、大腿骨骨折で手術を受けたあとのことです。そして、2021年の11月16日のことしたが、今でもはっきり覚えています。目覚めた時に、鮮明な左膝裏の痛みが出たのが最初の違和感です。その日は安静にして、家の中だけ手持ちの松葉杖で膝に負担がかからないように移動をしていました。翌日には急に40℃近く熱が出て、母に相談しましたが、私も母も「風邪だろう」と思って解熱剤を服用して様子を見ていました。膝の痛みと「夜に熱が上がり朝には元の平熱に戻る」ということが続きましたが、病院に行くということは考えていませんでした。「大丈夫、歩きすぎて足に負担かかっていたのかな、疲れていたし」。そんな感覚でした。

編集部

受診から、診断に至るまでの経緯を教えてください。

えむさん

症状が出てから3日後の金曜日、たまたま持病の関節リウマチの外来があったので、少し相談しました。そこでは「膝の水が若干溜まっているくらいで異常はなし」と言われたのですが、日曜日の夜になっても熱が下がらず、加えてご飯を食べる体力、起き上がる体力もなくなっていました。今までできていたことができなくなり、少しでも足を動かすと痛くて歩けない状態になっていました。仕方なく急患センターに行きました。が、新型コロナもインフルエンザも陰性、整形外科の当番の先生に対応してもらいレントゲンを撮りましたが「異常なし」。痛み止めの注射を打ってもらい、「様子を見ましょう」と言われて帰宅しました。

編集部

そこからどのように診断されたのですか？

えむさん

翌朝、痛がってだるそうにしていた私の姿を見た母が、かかりつけだった市民病院を受診しようと言ってくれて受診しました。膝の状態を見せて今までの経緯を伝えたところ、主治医の先生が直ぐにエコーをした上で膝の水を抜き、検査に出してくれました。さらに追加で採血とCTとレントゲンをおこない、採血ではCRP（炎症の値）が1.0でも高値なのに、私は37.0という結果が出ました。今思えば、普段落ち着いている先生が慌てた姿で「間違いなく術後感染による骨髄炎」と言っていました。そして救命センターに緊急入院することが決まりました。

編集部

治療についてはどのような説明でしたか？

えむさん

「CRPの値が異常値すぎるので、今すぐ入院してください」と言われ、心の準備もできていないのに「明日は祝日だけど緊急手術をする」と言われました。この時にもらった病状説明書と同意書には｢骨折術後感染｣｢骨髄炎｣と書かれていました。

家族に会えないのが1番辛かった

編集部

どんな病気なのでしょうか？

えむさん

簡単に言えば、手術した部分に細菌が入って増殖することで起こる感染症で、骨に膿が溜まったり熱が出たりする病気です。まれに気づくのが遅くて亡くなる人もいるみたいです。骨折の治療が完了していなかった私は、感染の影響で骨がなかなかくっつかなくて、骨折の治療も長引いてしまいました。

編集部

どのように治療を進めていくと医師から説明がありましたか？

えむさん

点滴で抗生剤を投与するのと、手術で膿を取って、骨に骨髄針という太い針を刺し、そこから抗生剤を流す治療をするとのことでした。膿が消えてCRPの値が正常に戻るまでは手術を繰り返し行う可能性が高く、11月22日の入院だったのですが、年内に帰れるかは分からないとのことでした。

編集部

そのときの心境について教えてください。

えむさん

そこまで大変な状況だとは思わずに受診していたので、「このままだと危険で命を落とす可能性もある」と言われ涙が止まりませんでした。生きたいから治療を頑張りたい反面、家にいてやりたいこと、友達との遊びの約束、楽しみなことがたくさんあったのでとてもショックでした。歩くのもやっとなくらい痛かったのに、それでも家に帰りたいと思っていました。年末も、クリスマスイブの自分の誕生日も入院中である可能性が高かったので、正直メンタルが持たなかったです。コロナ禍での入院ということで、面会も制限され、家族にも会えないのが1番辛かったです。でも色んな人の支えがあったからこそ治療を受け入れられたのだと思います。

編集部

実際の治療はどのようにすすめられましたか？

えむさん

入院して病棟に着いたら直ぐに抗生剤の点滴が始まりました。そして、翌日には緊急で1回目の手術。病室に戻り目が覚めたら太ももにはたくさんの管がありました。そしてほぼ毎日採血していたのですが、CRPの値も良くなったり悪くなったりで、手術は約1ヶ月半で4回おこないました。さらに、手術のダメージによってヘモグロビンが危険な値まで下がったので、何度も緊急輸血しました。傷跡などの痛みも強く、医療麻薬を使わないと耐えられないほどでした。症状がある程度落ち着いてからは、できる限り元の日常生活に戻れるためにリハビリテーションをおこないました。

編集部

受診から手術、現在に至るまで、何か印象的なエピソードなどあれば教えてください。

えむさん

元々血管が細く、さらに点滴を長期間していたので血管が脆くなってしまい、よく点滴が漏れていました。その度に主治医の先生がエコーを使って点滴のルートを確保してくれていたのをよく覚えています。そして治療が思うようにいかず、年末年始もクリスマスイブ（私の誕生日）も病院にいたので、看護師さんに誕生日を祝ってもらったり、個室で一緒に少し紅白を見たり、あとは看護師さんが、帰りがけに「また明日来るね」と顔を出してくれたり。1人で寂しい時間が圧倒的でしたが、そんな小さな楽しみが治療を頑張るモチベーションになりました。

≪↓ 後編へ続く ↓≫

※この記事はメディカルドックにて『【闘病】骨折から命を脅かす病に! ｢骨髄炎｣とは? 風邪と思っていたら…』と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

なお、メディカルドックでは病気の認知拡大や定期検診の重要性を伝えるため、闘病者の方の声を募集しております。皆さまからのご応募お待ちしております。



→（後編）【闘病】病気を経験したからこそ、臨床心理士を目指す