開催：2026.4.11

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 10 - 4 [ツインズ]

MLBの試合が11日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとツインズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。

1回表、5番 ライアン・ジェファーズ 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 TOR 0-3 MIN

4回表、8番 ブルックス・リー 8球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 TOR 0-4 MIN

4回裏、4番 ヘスス・サンチェス 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-4 MIN、6番 デービス・シュナイダー 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-4 MIN、8番 アンドレス・ヒメネス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-4 MIN、9番 ブランドン・バレンズエラ 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 5-4 MIN

5回裏、2番 ドールトン・バーショ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 6-4 MIN

6回裏、7番 アーニー・クレメント 3球目を打ってサードへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 7-4 MIN、1番 ジョージ・スプリンガー 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 8-4 MIN

7回裏、6番 デービス・シュナイダー 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 9-4 MIN

8回裏、3番 ウラジーミル・ゲレロ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 10-4 MIN

試合は10対4でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのジョセフ・マンティプライで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はツインズのシメオン・ウッズリチャードソンで、ここまで0勝2敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.220となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 11:06:22 更新