【W杯回顧録】第13回大会（1986年）｜“神の手”と“５人抜き”――マラドーナが歴史に名を刻んだメキシコ大会。伝説はこうして生まれた

【W杯回顧録】第13回大会（1986年）｜“神の手”と“５人抜き”――マラドーナが歴史に名を刻んだメキシコ大会。伝説はこうして生まれた