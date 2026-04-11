【W杯回顧録】第13回大会（1986年）｜“神の手”と“５人抜き”――マラドーナが歴史に名を刻んだメキシコ大会。伝説はこうして生まれた
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は1986年の第13回大会だ。
――◆――◆――
●第13回大会（1986年）／メキシコ開催
優勝：アルゼンチン
準優勝：西ドイツ
【得点王】ガリー・リネカー（イングランド）：６得点
ディエゴ・マラドーナが時代を象徴する存在として歴史に名を刻み込んだ大会となった。
本来1986年大会は、コロンビアで開催されることが決まっていた。だが急速な経済状況の悪化で返上。すでに開催経験を持ち、1970年大会の施設をそのまま使用できるメキシコが代替国に選ばれた。メキシコも大会前年には大地震に見舞われたが、街に惨事の形跡を留めながらも祭典が繰り広げられた。
メキシコ大会の予選で、日本も初めて現実的に本大会を意識することになった。２年前のロス五輪最終予選で惨敗した森孝慈体制の日本は、大きな注目を集めることもなく、むしろ１次ラウンド（Ｒ）での国立競技場の北朝鮮戦などは、相手の応援が上回っていたほどだった。
しかし北朝鮮を競り落とし、２次Ｒでは香港を抑えて韓国との決定戦に進出すると、１次Ｒとは一転、国立は満員の大観衆で埋まった。だが現実的に、すでにプロ化が実現していた韓国との実力差は小さくなかった。
初戦のホームゲームでは先に２点をリードされ、木村和司の伝説的なFKでなんとか望みを繋いだが、ソウルでのアウェー戦も０−１で敗戦。しかしそんな韓国も、世界の舞台を戦い抜く力は備えていなかった。いきなり本大会初戦では、優勝したアルゼンチンと顔を合わせ、全てマラドーナのアシストから３点を奪われて１−３で完敗。ブルガリアとの引き分けで勝点１を挙げるのが精一杯で、グループリーグ（GL）を最下位で終えた。
メキシコ大会では、２大会連続で採用された２次リーグが廃止され、GLの後はノックアウトフェーズへ突入した。全52試合のうち36試合がGLだったので、７割近い試合が24か国から８か国を振るい落とすために行なわれたことになる。GL６組中４組は３位でも勝ち進むことが出来て、ベルギーは３位通過ながらベスト４に進出した。
大会には有力な王様候補がふたりいた。南米を代表するマラドーナ、それに欧州で君臨するミッシェル・プラティニである。
マラドーナより５歳年上のプラティニは、前回大会後にユベントスに移籍し、MFながら３シーズン連続でセリエＡの得点王になり、メキシコ大会前年までバロンドールも独占していた。また２年前の欧州選手権でも主将としてチームを牽引し、得点王で優勝トロフィーを掲げていた。
フランスは、この大会でも強力な中盤を構成し、プラティニの他、アラン・ジレスとジャン・ティガナが前回から継続し、新たにルイス・フェルナンデスを加えていた。ラウンド（R）16で前回優勝のイタリアを２−０で下したフランスは、準々決勝では灼熱のグアダラハラでブラジルと熱闘を繰り広げ、これが大会ベストゲームとなる。
ブラジルは前年にテレ・サンターナ監督が復帰していたが、ジーコが膝の故障を抱え、ファルカンもベンチに座ることが多く、黄金のカルテットで引き続きスタメン出場していたのはソクラテスだけだった。だが前回より華麗な創造力では劣っても、好調なカレッカが加わった分だけ前線の決定力は増していた。
実際フランス戦でも、17分にカレッカのゴールで先制。しかしフランスも40分にプラティニが31歳のバースデーゴールを決めて追いつく。フランスがやや攻勢の試合で、ブラジルが勝負をかけたのは71分、満を持してジーコを送り込む。ジーコは期待に応えて、最初のタッチで見事なスルーパスを通しPKを獲得した。ところがこのPKを自ら狙って止められてしまう。美しい攻防は120分間を経ても決着がつかず、PK戦にもつれ込んだ。
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●第13回大会（1986年）／メキシコ開催
優勝：アルゼンチン
準優勝：西ドイツ
【得点王】ガリー・リネカー（イングランド）：６得点
本来1986年大会は、コロンビアで開催されることが決まっていた。だが急速な経済状況の悪化で返上。すでに開催経験を持ち、1970年大会の施設をそのまま使用できるメキシコが代替国に選ばれた。メキシコも大会前年には大地震に見舞われたが、街に惨事の形跡を留めながらも祭典が繰り広げられた。
メキシコ大会の予選で、日本も初めて現実的に本大会を意識することになった。２年前のロス五輪最終予選で惨敗した森孝慈体制の日本は、大きな注目を集めることもなく、むしろ１次ラウンド（Ｒ）での国立競技場の北朝鮮戦などは、相手の応援が上回っていたほどだった。
しかし北朝鮮を競り落とし、２次Ｒでは香港を抑えて韓国との決定戦に進出すると、１次Ｒとは一転、国立は満員の大観衆で埋まった。だが現実的に、すでにプロ化が実現していた韓国との実力差は小さくなかった。
初戦のホームゲームでは先に２点をリードされ、木村和司の伝説的なFKでなんとか望みを繋いだが、ソウルでのアウェー戦も０−１で敗戦。しかしそんな韓国も、世界の舞台を戦い抜く力は備えていなかった。いきなり本大会初戦では、優勝したアルゼンチンと顔を合わせ、全てマラドーナのアシストから３点を奪われて１−３で完敗。ブルガリアとの引き分けで勝点１を挙げるのが精一杯で、グループリーグ（GL）を最下位で終えた。
メキシコ大会では、２大会連続で採用された２次リーグが廃止され、GLの後はノックアウトフェーズへ突入した。全52試合のうち36試合がGLだったので、７割近い試合が24か国から８か国を振るい落とすために行なわれたことになる。GL６組中４組は３位でも勝ち進むことが出来て、ベルギーは３位通過ながらベスト４に進出した。
大会には有力な王様候補がふたりいた。南米を代表するマラドーナ、それに欧州で君臨するミッシェル・プラティニである。
マラドーナより５歳年上のプラティニは、前回大会後にユベントスに移籍し、MFながら３シーズン連続でセリエＡの得点王になり、メキシコ大会前年までバロンドールも独占していた。また２年前の欧州選手権でも主将としてチームを牽引し、得点王で優勝トロフィーを掲げていた。
フランスは、この大会でも強力な中盤を構成し、プラティニの他、アラン・ジレスとジャン・ティガナが前回から継続し、新たにルイス・フェルナンデスを加えていた。ラウンド（R）16で前回優勝のイタリアを２−０で下したフランスは、準々決勝では灼熱のグアダラハラでブラジルと熱闘を繰り広げ、これが大会ベストゲームとなる。
ブラジルは前年にテレ・サンターナ監督が復帰していたが、ジーコが膝の故障を抱え、ファルカンもベンチに座ることが多く、黄金のカルテットで引き続きスタメン出場していたのはソクラテスだけだった。だが前回より華麗な創造力では劣っても、好調なカレッカが加わった分だけ前線の決定力は増していた。
実際フランス戦でも、17分にカレッカのゴールで先制。しかしフランスも40分にプラティニが31歳のバースデーゴールを決めて追いつく。フランスがやや攻勢の試合で、ブラジルが勝負をかけたのは71分、満を持してジーコを送り込む。ジーコは期待に応えて、最初のタッチで見事なスルーパスを通しPKを獲得した。ところがこのPKを自ら狙って止められてしまう。美しい攻防は120分間を経ても決着がつかず、PK戦にもつれ込んだ。