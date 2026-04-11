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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

自分に合うクラブを揃えて練習もしているのに、ラウンドでのドライバーが安定しない……。その原因、地味ですがティーアップの精度かも。

そんな悩みをサポートしてくれる「マルチゴルフティーVer3」がクラウドファンディングサイトmachi-yaに登場しました。

毎回で同じ高さでセットできるから自分に合う高さの再現性が抜群。課題が明確化されて安定しやすくなるかも？ 2400円というおトクな先行割引価格となっていたので、さっそくチェックしていきましょう。

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ティーアップを数値化して再現力を向上

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プロや上級者ともなれば状況に応じて高さを調整するのが当たり前のティーショットですが、初級〜中級者ぐらいまではまず定位置を見つけるのが大事。とはいえ一般的なティーでは感覚で合わせるしかありません。

それを数値化して毎回同じにできるのが「マルチゴルフティーVer3」の特長。40・45・50・55mmの4段階でオートマチックにセットアップが可能になります。

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ボールが乗る部分は柔軟性と耐久性を両立しているので簡単には折れない仕様とのこと。ボールをギリギリまで保持してブレを軽減しつつ、クラブへの抵抗も減らしているそうですよ。

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土台は金属製フォークと台座の形状により簡単に刺せるのもポイント。さらに変な方向に飛びにくい設計にもなっているので紛失もしにくいそう。

グリーンのケアまでできる

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「マルチゴルフティーVer3」が便利なのはグリーンフォークとしても使える点。必要以上に深く刺さらないので扱いやすく、サッとボールマークを直せます。

ゴルフコースをキレイに使うのは全ゴルファーの義務なので、これは助かりますね。

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フォーク先端はクラブフェースの溝掃除もできる便利仕様。

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付属のクリップを使えばキャップやポケットに見せる収納もOK。磁石の強力さは実際に試してみないと分からない部分ですが、コルクシールの滑り止め加工で外れにくくなっているとのことでした。

カラーは3種

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カラーはマゼンタ・ミント・イエローグリーンの3色。どれもゴルフ場に映えそうなカラーですね。

なお、本製品は機能的に公式競技ではNGになる場合もあるのでご注意を。気になる場合は運営への確認や、プライベートなラウンドに限ってご利用ください。

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＞＞ ティーの高さを数値で管理。グリーンフォーク・マーカー機能も搭載「マルチゴルフティーVer3」

Source: machi-ya