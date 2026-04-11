俳優の中島裕翔（32）と女優の新木優子（32）が11日、結婚を発表した。中島が所属する「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイト、新木が所属する「スターダストプロモーション」の公式サイトでそれぞれ発表した。関係者によると、新木は妊娠しておらず、今後も活動を続けていく。

中島は「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります。引き続きご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます」とコメントした。

新木は「このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました」と結婚を報告。「10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることができていることのありがたさを感じる日々です」と感謝の言葉をつづった。「未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」と決意を新たにし、「今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。文書の最後には直筆の署名を添えた。

2人は1993年生まれで同い年。2017年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演し、恋人役を演じた。18年放送のフジテレビドラマ「SUITS/スーツ」、20年放送の同局「SUITS/スーツ2」でも共演した。

中島は昨年8月にHey！Say！JUMPを電撃卒業し、俳優として活動している。

STARTO社所属タレントの結婚は今年に入って初めてとなった。