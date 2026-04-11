STARTO ENTERTAINMENTは11日、公式サイトなどで、中島裕翔（32）と女優新木優子（32）が結婚することを発表した。2人の交際は昨年末に一部週刊誌で報じられていた。

中島はファンクラブや公式サイトで結婚を報告。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」と伝えた。重ねて「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります。引き続きご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます」と結んだ。

新木も所属事務所の公式サイトを通じて結婚を報告。「このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました。10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です。未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」と伝えた。

同じ93年生まれで同学年コンビの2人は、17年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演し、恋人役を演じた。その後、18年10月クールのフジテレビ系連続ドラマ「SUITS／スーツ」、20年にも「SUITS／スーツ2」で共演を重ねた。発表したきょう11日は、縁起が良いとされる「一粒万倍日」。一粒のもみが万倍に実るという意味を持つ吉日であることで知られる。

中島は昨年8月に約18年活動した「Hey！Say！JUMP」を卒業。以降は役者業に専念し、WOWOW「シリウスの反証」で卒業後ドラマ初主演。6月26日から、舞台「セールスマンの死」への出演が控えている。

男女両方のファンが多い新木も、役者として引っ張りだこ。映画「キングダム 大将軍の帰還」（24年公開）「ほどなく、お別れです」（26年公開）、日本テレビ系「良いこと悪いこと」など話題作への出演が続いている。