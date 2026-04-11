政府・与党は、後半に入った特別国会で、高市首相の思い入れが強い重要法案の成立に全力を挙げる考えだ。

参院では少数与党が続いており、野党から協力を取り付けられるかどうかがカギとなる。（太田晶久、薦田大和）

内閣委が窮屈

１０日には、政府のインテリジェンス（情報収集、分析）の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法案が衆院内閣委員会で実質審議入りした。答弁に立った木原官房長官は「厳しい国際環境で危機を未然に防ぎ、国民の安全や国益を戦略的に守ることにつながる」と意義を強調した。

同法案は、首相が「国論を二分する政策」と位置づけており、首相が質疑に出席する「重要広範議案」の一つだ。野党から、過度な監視を招くとの懸念が示されたのに対し、木原氏は「国民からの情報取得を容易にするものではない」と反論した。政府側は、情報の収集・分析活動の指針となる「国家情報戦略」を策定し、公表する考えも明らかにした。

内閣委では、経済安全保障を強化する経済安保推進法改正案や、詐欺被害への対応を強化する犯罪収益移転防止法改正案などの審議も控えており、今後の日程が窮屈になることが見込まれる。このため、同じく重要広範議案となる「防災庁」設置法案は、内閣委ではなく、災害対策特別委員会で審議される見通しだ。

ねじれ国会

今国会は７月１７日に会期末を迎える。衆院解散で例年の通常国会より約１か月遅れで開会したが、与党は当初予算の審議日数を短縮し、例年より１か月ほど長く法案審議にあてられる時間を残した。

今後、自民党と日本維新の会は、連立合意に基づく衆院議員定数削減法案や「副首都構想」関連法案、国旗損壊罪に関する法案を提出する方針だ。野党からは、反対論も予想される。政府・与党は、安定的な皇位継承に向けた皇室典範改正案の提出も目指している。

ただ、参院では与党が過半数に満たない「ねじれ」の状態が続いている。

参院で法案が否決されても、与党が衆院の「３分の２」以上の多数で再可決し、成立させることは可能だが、野党の反発は必至だ。自民幹部は「多くの法案を成立させるためには、『３分の２』を使うことは避けたい」と語る。国民民主党や参政党などに、法案ごとの協力を求めたい考えだ。

中東情勢を受け、野党各党は、補正予算案の一日も早い編成を求めている。政府が補正予算案を今国会に提出すれば、通常の法案審議の日程に影響し、会期の延長が検討される可能性もある。