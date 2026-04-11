ロシアのプーチン大統領が正教会の復活祭に合わせてウクライナとの停戦を宣言した/Alexander Kazakov/Sputnik/Reuters

（CNN）ロシアのプーチン大統領は、正教会のイースター（復活祭）の祝日に合わせてウクライナとの32時間の停戦を宣言した。ウクライナのゼレンスキー大統領が以前に提示した停戦案を受けた形だ。

プーチン氏はロシア軍に対し、11日午後4時（日本時間同日午後10時）から12日まで停戦を順守するよう命じている。

停戦を発表したクレムリン（ロシア大統領府）の声明によると、ロシア軍は「この期間中、全戦線で戦闘行動を停止する」よう命じられている。一方で「敵によるあらゆる挑発行為、およびあらゆる攻撃行動を撃退する準備を整えておく」としている。

クレムリンはさらに、「ウクライナ側がロシア連邦の例に倣（なら）うものと想定している」と付け加えた。

ゼレンスキー氏は以前、米国の交渉担当者を通じてロシアにイースター休暇中の停戦を提案したと述べていた。

ゼレンスキー氏はX（旧ツイッター）に投稿し、ウクライナは繰り返し停戦を求めてきたと主張。「我々は今年のイースター休暇中の停戦を提案し、それに従って行動する。国民に必要なのは脅威のないイースターと、平和に向かう現実的な動きだ。ロシアにはイースター後も攻撃を再開しない見込みがある」との認識を示した。

ロシアとの戦争が5年目に突入する中、米国はロシアとウクライナの特使間の協議を仲介してきた。

これまでの停戦に向けた努力はほとんど効果を上げていない。プーチン氏は昨年のイースターに30時間の停戦を宣言したが、双方が相手側が停戦を破ったと非難した。

米国主導による4年に及ぶ戦争終結に向けた最近の仲介努力は、今のところ戦闘を止めるには至っておらず、米国の関心は中東の紛争に移っている。ロシア側は自分たちが領有権を主張する領土を放棄するようウクライナに求めているが、この要求のために交渉は長い間難航している。

ロシアは現在、国際法上ウクライナ領と認められている地域の約20％を占領しており、これにはクリミア半島、ルハンスク州のほぼ全域、そしてドネツク州、ヘルソン州、ザポリージャ州の一部が含まれる。

ロシアはかねてウクライナに対し、これら4州の全面的な放棄を要求している。これらの地域はロシアによって併合されているものの、完全な支配下には入っていない。