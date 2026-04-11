グラミー賞で最優秀新人賞を受賞したシンガー・ソングライターのオリヴィア・ディーンが、歌手のアデルが保持していた記録を更新した。ビルボードによると、オリヴィアの「Man I Need」が、アデルの「ハロー」以来、女性アーティストとして初めて、ポップ、アダルト・ポップ、アダルトRBラジオの全てで1位を獲得した曲となったという。



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2025年にオリヴィアは全英チャートで4曲同時トップ10入りを果たした唯一の女性ソロアーティストとなっていた。また「Man I Need」は、その年のSpotifyグローバルチャートで最も高くチャートインしたイギリス出身アーティストによる曲にもなっている。



さらに、アルバム「The Art of Loving」とシングル「Man I Need」で同時にチャート1位を獲得したイギリス人女性アーティストとしてもアデル以来となる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）