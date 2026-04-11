木南晴夏（40＝写真）が主演の「今夜、秘密のキッチンで」（フジテレビ系＝木曜夜10時）が4月9日にスタートした。木南が元女優の悩める専業主婦に扮し、高杉真宙（29）演じる謎のシェフと繰り広げる《“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー》（公式サイトより）。初回の平均視聴率は世帯3.9％、個人2.1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だった。

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「木曜劇場でのラブストーリーは昨年7月期に放送されて話題になった『愛の、がっこう』以来。アラフォー女子×年下イケメンの恋愛に“料理”と“ファンタジー”が加わることで、さらに間口を広げようという狙いでしょうか」（テレビ誌ライター）

第1話では中村俊介（51）演じる夫のモラハラと慣れない連れ子、筒井真理子（65）演じる高圧的な姑などに疲弊。心を失ってキッチンドランカーとなったあゆみ（木南）の前にKei（高杉）と名乗る謎のシェフが現れて料理であゆみを励ますが、ラストにその正体が……という展開だった。

放送後、ネット上では《中村俊介のモラハラぶりがわざとらしい上に、“勝男”みたいなかわいげもなく不快なだけ》《木南さんはコメディーで見たかった》《友人の佐津川愛美とか、料理研究家の瀧本美織とか、絶対引っ掻き回してくるの確定》など演者に関することから、《突然キッチンに入ってきたシェフをまともに受け入れるところがもう漫画過ぎて、せっかくの料理が“飯テロ”にならない》《すべての要素がいろんなドラマの切り貼りっぽくて、生成AIみたい》など内容に関することまで、辛口のコメントが目立った。レビューサイトFilmarksでの評価は5点満点で2.3（4月10日現在）と合格点にはほど遠い。

テレビコラムニストの亀井徳明氏は「同じ設定ならコメディー寄せでもできそうなのに、あえてそうしなかったところにきっと意味があるはず」と、こう続ける。

「ベースにあるのは、家庭で存在意義を見失った主婦がある出会いをきっかけに新しい自分を見つける、というもの。すでに始まっている『時すでにおスシ!?』（TBS系＝火曜夜10時）、『月夜行路―答えは名作の中に―』（日本テレビ系＝水曜夜10時）も、アプローチやジャンルは違うけれど、それがベースにあるという点で共通しています。初回を見た感じ、高杉さん演じるシェフの正体がどうであろうと、彼が教えてくれる“薬膳”のように、アラフォーの視聴者を癒やして背中を押すようなドラマを目指しているのだと思いますよ」

ちなみに、フジ木曜劇場の前クールは、木南の夫の玉木宏（46）が主演した「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」。俳優同士のカップルの主演作が同年や同クールに放送されることはあるが、同じ枠で続くというのは珍しい。

「“めおとリレー”はたまたまでしょうが、木南さんにとっては例の『セクシー田中さん』以来のGP帯主演作。存在感や演技力で定評のある彼女だけに、今度こそいい後味の作品にしてほしいと応援する声も多数あります」（エンタメサイトディレクター）

初回は辛口に言われても、回を重ねるうちに評価が変わっていくことはよくあるもの。“年下イケメン”＋“料理”＋“ファンタジー”のラブストーリーは、狙い通りにアラフォー女子の心を捉えられるのか？

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