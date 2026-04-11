◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が行われ、史上４人目の大会２連覇を狙うロリー・マキロイ（英国）が首位で出て９バーディー、２ボギーの６５をマークし、通算１２アンダーで単独首位に立った。

首位タイで出たマキロイは２番から３連続バーディーを奪取。５番、１０番で落とした後、難関とされる「アーメンコーナー」の１２番パー３、１３番パー５でともに２メートルに寄せて連続で伸ばした。さらに、１５番は３メートル、１６番は１メートル弱、１７番はグリーン右手前２９ヤードからチップイン、最終１８番は２メートル弱に寄せ、４連続バーディーで締めた。

マキロイは「このゴルフコースは、流れに乗ればいつもチャンスを与えてくれると感じている。最後の７ホールで６バーディーを取るとは思っていなかった」と笑顔。１７番のチップインバーディーは「うまく当たれば、ボールは止まるだろうと分かっていた。良い着地地点があり、完璧に当たった。思った通りの軌道とスピンだった」と自画自賛した。

３日目は午後２時５０分にティーオフする。マキロイは「早朝にテニス（ロレックス・モンテカルロ・マスターズの中継）を見ます。できれば（まな娘の）ポピーと少し時間を過ごしたい。映画『ズートピア２』は半分くらいまで見たから、少しだけ見たい。私はコースに２時間半から３時間前に着いて、いろいろ考え始める。それまでは、携帯電話を触らないようにして気を紛らわせ、あまり考えないようにしている」とルーチンを明かした。

２位に６打差の独走状態で決勝Ｒを迎える。大きなアドバンテージを持ちながら臨む週末へ「次の２日間は本当に自分自身に集中することだと思います。自分の小さな世界に留まることが最善です」と話した。